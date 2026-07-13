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crazycat21
Мировые цены на нефть подскочили на фоне очередного витка эскалации вокруг Ормузского пролива
Дальнейшая эскалация может отразиться на всей мировой экономике
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Мировые цены на нефть подскочили на фоне очередной попытки Соединённых Штатов оказать силовое воздействие на Иран. При этом обе противоборствующие стороны спорят о том, открыт ли Ормузский пролив для свободного судоходства или нет, сообщает Bloomberg.

Фото: © AP Photo

Стоимость мирового эталонного сорта нефти Brent поднялась выше 79 долларов за баррель после более чем пятипроцентного роста на прошлой неделе, в то время как цена на West Texas Intermediate приблизилась к отметке в 75 долларов. Центральное командование (CENTCOM) США заявило, что нанесло удары по десяткам целей, чтобы ослабить возможности Ирана по атаке международных судов, проходящих через этот водный путь.

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12 июля официальный Тегеран заявил, что Ормузский пролив будет закрыт до особого уведомления, поскольку вооружённые силы Ирана начали ответные удары по ближневосточным союзникам США.

В этом месяце цены на нефть восстановились, поскольку неопределённость внесла в ценовой баланс дополнительную премию за условия боевых действий, компенсировав снижение цен, которое наблюдалась после заключения временного перемирия между США и Ираном. Согласно данным Международного энергетического агентства, вспышка конфликта грозит сорвать пополнение мировых запасов нефти. Это очередное напоминание о том, что поставлено на карту для мировой экономики, если конфликт затянется.

Движение судов через Ормузский пролив, по которому обычно перевозилось около пятой части мировых поставок сырой нефти и сжиженного природного газа (СПГ), 13 июля практически остановилось. Тем не менее, Объединенный морской информационный центр сообщил, что южный судоходный маршрут, координируемый Оманом, по-прежнему остается доступным.

#новости #сша #экономика #иран #нефть #ближний восток #ормузский пролив
Источник: bloomberg.com
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