Причина в эскалации на Ближнем Востоке. Передовая промышленность КНР сильно зависит от поставок этого газа из региона.

Китай ввёл временный запрет на экспорт гелия, ограничения вступают в силу немедленно. Соответствующее заявление сделали 10 июля Министерство коммерции и Главное таможенное управление КНР. Об этом сообщает ежедневная гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Контейнеровоз выезжает из порта Циндао. Фото: AFP

В сообщении отмечено, что данная мера введена в соответствии с Законом о внешней торговле. Однако при этом не были указаны ни целевые рынки, которых касается запрет, ни исключения, что автоматически подразумевает распространение запрета на все поставки за рубеж.

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Гелий является побочным продуктом производства сжиженного природного газа и служит важнейшим сырьем для ряда отраслей, в том числе для производства полупроводников и медицинской техники, а также аэрокосмической промышленности.

В последние месяцы на мировых рынках наблюдались серьёзные перебои с поставками этого газа из-за эскалации на Ближнем Востоке, которая сказалась на судоходстве через Ормузский пролив и привела к остановке крупного предприятия в Катаре. При этом КНР в значительной степени зависит от импорта гелия. Согласно данным китайского аналитического агентства SCI99, более 80% поставок этого газа поступает из-за рубежа.