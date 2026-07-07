Правительственные агентства применяют разработки Anthropic, несмотря на наличие трений с компанией.

Агентство по кибербезопасности США (CISA) использует модель искусственного интеллекта Mythos компании Anthropic для аудита государственного программного обеспечения. Применение этого инструмента является ещё одним признаком «энтузиазма» американского правительства в отношении внедрения продуктов компании в области ИИ, несмотря на продолжающееся противостояние Anthropic с Белым домом. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Фото: Patrick Sison/AP

По данным источников, Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры использует Mythos для сканирования правительственных репозиториев (цифровых хранилищ) кода на наличие ошибок, которые могут открыть двери для иностранных шпионов и киберпреступников.

реклама

Как отметил один из источников Reuters, сканирование проводится группой CISA по оценке поверхности атаки. Эта группа входит в состав федерального агентства и осуществляет оценку цифровой безопасности и хакерских учений в государственных структурах.

Два источника проинформировали, что в ходе проверок было выявлено большое количество уязвимостей.

Reuters подчёркивает непростые отношения правительства США и компании Anthropic, которая конфиденциально подала заявку на первичное публичное размещение акций. Конфликт достиг апогея в феврале после того, как компания отказалась снять меры безопасности, препятствующие использованию её ИИ для автономного оружия или внутреннего наблюдения. В результате Пентагон официально присвоил Anthropic статус компании, представляющей риск для цепочки поставок. Ранее такой статус применялся только к иностранным компаниям, подозреваемым в содействии шпионажу.

В марте этого года суд заблокировал внесение компании в чёрный список, что стало беспрецедентным шагом. А сам конфликт утих после закрытого выпуска компанией продукта Mythos, модели ИИ, которая, как утверждается, чрезвычайно эффективна в поиске и использовании уязвимостей в сфере кибербезопасности.

Согласно информации издания Axios, Агентство национальной безопасности США использовало Mythos ещё с апреля. А в конце июня газета The New York Times сообщила, что аналитики АНБ тестировали модель в секретных условиях и были впечатлены её возможностями. При этом, когда компания Anthropic выпустила общедоступную версию Mythos под названием Fable, которая включала в себя, как она описывала, меры кибербезопасности, Белый дом внезапно потребовал наложить запрет на использование этой модели иностранцами. Глобальный запрет был снят лишь недавно.