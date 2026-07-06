Робот даже продемонстрировал некоторые футбольные финты.

Компания Hyundai Motor представила своего человекоподобного робота Atlas на чемпионате мира по футболу FIFA 2026, тем самым продемонстрировав свой технический прогресс на крупнейших в мире состязаниях по этому виду спорта. Южнокорейский автопроизводитель предпринял такой ход, поскольку готовится к серийному производству роботов и расширению производства. Об этом сообщает Bloomberg.

Человекоподобный робот Atlas производства компании Hyundai передаёт мяч судье во время футбольного матча 1/16 финала чемпионата мира по футболу FIFA 2026 между Бразилией и Норвегией. Фото: Maddie Meyer/FIFA/Getty Images

В воскресенье, 5 июля, во время матча 1/16 финала между Бразилией и Норвегией на стадионе «Нью-Йорк/Нью-Джерси» робот Atlas, разработанный подразделением Boston Dynamics компании Hyundai, прошёл по туннелю для игроков и выполнил несколько церемоний, которыми игроки отмечают забитые голы, включая культовое празднование гола в стиле серфинга, как у бразильского нападающего Матеуса Куньи, и жест с камерой, как у южнокорейской звезды Сон Хын Мина, прежде чем передать мяч судье.

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Bloomberg отмечает, что это была первая публичная демонстрация робота Atlas с момента его презентации, которая состоялась на выставке CES (Consumer Electronics Show) в начале этого года. Начиная с 2028 года компания Hyundai планирует производить до 30000 человекоподобных роботов в год на территории США, в основном для использования на своих заводах в Джорджии.

Состоявшееся выступление робота также является кульминацией кампании компании « Школа футбола» – серии видеороликов, подробно рассказывающих о том, как Atlas осваивал сложные финты, включая «Призрачную Рабону» – обманный удар, которым в совершенстве владеют такие легенды, как Пеле и Марадона.

Компания Hyundai является спонсором чемпионата мира по футболу с 1999 года. В этом году она является официальным партнёром FIFA по робототехнике. По информации Hyundai, цель кампании – продемонстрировать, как передовые робототехнические технологии могут выйти за рамки контролируемых лабораторных условий, позволяя человекоподобным роботам выполнять сложные задачи, адаптируясь при этом к непредсказуемой среде.

Выступление робота Atlas на огромном футбольном стадионе продемонстрировало важные инженерные решения, которые в будущем могут быть внедрены на предприятиях. Например, действия на траве заставляют робота учитывать такие факторы, как податливость поверхности и опасность скольжения, которых нет на бетонных полах лабораторных помещений.

«Теперь Atlas научился надежно выполнять и имитировать это движение, так что он может адаптироваться к любым ситуациям в реальном времени. Способ работы этой системы в симуляции достаточно масштабируем», – сказал Альберто Родригес, директор по поведению роботов в Boston Dynamics.

Он также отметил, что ещё одной цель компании – улучшение понимания робототехники со стороны общественности. Компания стремится показать, что новая технология изначально предлагает преобразование производства, а затем и повседневной жизни людей, в течение ближайшего десятилетия.

Bloomberg отмечает, что стремительное распространение роботов вызвало опасения по поводу гарантий занятости во всем мире, что побудило профсоюзы выступать против замены человеческого труда на роботизированный. Собственный профсоюз компании Hyundai требует, чтобы руководство проконсультировалось с работниками, прежде чем внедрять человекоподобных роботов в производство.