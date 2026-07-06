Учёные хотят использовать технологии термоядерного синтеза для производства электроэнергии.

Китай достиг важной вехи на пути к коммерческому внедрению термоядерного синтеза. Два разработанных внутри страны сверхпроводящих магнита для термоядерного реактора прошли техническую приёмку и испытания при полной нагрузке. Об этом сообщает Global Times со ссылкой на Центральное телевидение КНР (CCTV).

Эксперты и техники на фоне тороидального сверхпроводящего магнита термоядерного реактора в городе Хэфэй, провинция Аньхой, Фото: Xinhua

Завершение строительства компактной экспериментальной установки для термоядерного синтеза, одним из ключевых компонентов которой является такой сверхпроводящий магнит, запланировано на конец 2027 года. Конечная цель китайских учёных и инженеров – демонстрация первого в стране производства электроэнергии с помощью термоядерного синтеза примерно к 2030 году.

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Два ключевых сверхпроводящих магнита для термоядерных реакторов в экспериментальном сверхпроводящем токамаке (терроидальная камера с магнитными катушками), также известном как «искусственное солнце», успешно прошли приёмочные испытания и полное тестирование на соответствие параметрам, что ознаменовало полную локализацию всех основных технологий проекта.

Цинь Цзинган, заместитель директора Института физики плазмы Китайской академии наук (ASIPP), рассказал, что когда шесть лет назад его команде поручили работу над проектом, были поставлены две конкретные задачи. Учёные должны были улучшить характеристики установки и снизить затраты. На тот момент всё – от проектирования до поиска необходимых материалов, оставалось неопределенным.

Со слов Циня Цзингана, за шесть лет интенсивных исследований и разработок команда добилась не только значительных и стабильных улучшений характеристик, но и смогла локализовать всю цепочку поставок и выпуск оборудования.

Кроме того, резко снизилась стоимость сверхпроводящего материала. Если раньше его стоимость составляла 400 юаней (56 долларов) за погонный метр, то сейчас он обходится в 100 юаней. Но важнее даже не это, а то, что новая катушка, прошедшая испытания, является значительным скачком в масштабах. По сравнению с предыдущими конструкциями, она существенно больше по массе, габаритам и имеет большую емкость для хранения энергии. Масса одной катушки увеличилась с 350 тонн до 580 тонн, что открывает путь к термоядерным установкам, способным работать при гораздо более высоких уровнях энергии.

Цинь Цзинган предупредил, что успешные последние испытания – это только 80% пройденного пути. Теперь необходимо установить катушку в устройство для проверки её долговременной стабильности и срока службы при сложных условиях эксплуатации.

«Только после прохождения этих испытаний мы сможем сказать, что действительно освоили высокотемпературную сверхпроводящую технологию», – сказал он.

В последние годы Китай неуклонно ускоряет прогресс в направлении коммерческого использования термоядерного синтеза.

В январе 2025 года в рамках реализации проекта «искусственное солнце» китайским учёным удалось поддерживать температуру плазмы в 100 миллионов градусов Цельсия в течение 1066 секунд, тем самым установив новый мировой рекорд.

Как сообщает государственное телевидение КНР, последний прорыв в области сверхпроводящих магнитов решает одну из самых сложных проблем на пути к практическому применению термоядерной энергетики и является кульминацией усилий нескольких поколений китайских ученых, начиная с 1980-х годов.

Цинь Цзинган отметил, что ядерный синтез, несомненно, является одной из самых сложных в освоении технологий.