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crazycat21
Nokia создаст в Финляндии сеть пограничного контроля для борьбы с беспилотниками
Технические средства будут размещены на восточной границе и в прибрежных районах страны.
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Оборонное подразделение компании Nokia разработает интеллектуальную сеть, предназначенную для обеспечения защищенного высокоскоростного подключения, обмена данными в режиме реального времени и взаимодействия между датчиками, платформами и системами управления и контроля.

Фото: ERR

Пограничная служба страны выбрала телекоммуникационную компанию Nokia для обеспечения защищенной сети в рамках общенациональной системы противодействия беспилотникам. В ходе реализации программы предполагается оснастить патрульные машины и катера передовыми средствами обнаружения и реагирования. Данная возможность будет использоваться для наблюдения за границей и выполнения других задач, направленных на обеспечение территориальной целостности и защиты критически важной инфраструктуры.

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Технические средства будут размещены преимущественно на восточной границе, то есть на границе с Россией, а также в прибрежных районах. Также подчёркнуто, что все они будут оставаться совместимыми с оборудованием других органов национальной безопасности. Первоначальная оценка транспортных средств, судов и сетевых систем будет проводиться с 2027 по начало 2028 года, после чего будут приняты решения о возможном начале производства.

Инициатива поддерживается финско-скандинавским консорциумом, в состав которого входят Marine Alutech, поставляющая патрульные катера, Saab, производящая патрульные машины на базе платформы Sisu GTP, и 61N Solutions, занимающаяся интеграцией в корпоративные сети пограничной службы. Как пояснил начальник технического отдела финской пограничной службы генерал-майор Яри Толппанен, ведомство использует как национальные, так и европейские средства для создания эффективной системы, которая значительно расширит его возможности по наблюдению за беспилотниками и противодействию им.

#новости #беспилотники #дроны #nokia #финляндия #телекоммуникации #граница
Источник: dronefront.com
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