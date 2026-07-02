Китайский производитель лидирует с приличным отрывом.

Компания BYD намеревается вернуть себе титул мирового лидера по продажам полностью электрических автомобилей, обогнав Tesla, поскольку китайский автопроизводитель поставляет всё большее количество своих автомобилей за рубеж.

Фото: Jeoffrey Guillemard/Bloomberg

Согласно свежим данным, производитель модели за последние три месяца, по июнь включительно, поставил 557 090 электромобилей. Несмотря на то, что это меньше, чем за аналогичный период прошлого года, такого количества, вероятно, достаточно, чтобы обогнать Tesla по объёмам продаж. Согласно прогнозам аналитиков, американская компания в ближайшее время должна сообщить о квартальных продажах в количестве около 396 500 электромобилей.

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Отмечено, что китайская компания BYD впервые обогнала Tesla в четвертом квартале 2024 года и сохранила значительное преимущество до 2025 года, поскольку политическая деятельность Илона Маска и тесные связи с президентом США Дональдом Трампом разочаровали потребителей, особенно в Европе. Однако в первом квартале текущего года Tesla вернула себе лидирующие позиции, продав примерно на 48 000 электрических авто больше, чем Tesla. Причина этого в снижении спроса в Китае, что привело к падению продаж главного конкурента на его внутреннем рынке.

Согласно данным Bloomberg, общий объем продаж автомобилей BYD по всем типам силовых агрегатов и модификациям в июне вырос на 5,5% и составил 403 472 единицы. Около 43% этих автомобилей были проданы на зарубежных рынках, что ещё раз подчеркивает важность глобальной экспансии китайского производителя.

Чтобы конкурировать со своими соперниками, BYD сосредоточилась на модернизации технологий. В частности, в мае этого года компания представила, как она заявила, самый мощный в Китае чип для беспилотных авто. Кроме того, компания также быстро наращивает производство собственных аккумуляторных батарей нового поколения.