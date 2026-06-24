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crazycat21
МС-21-310 продемонстрировал дальность полёта свыше 3800 километров с нагрузкой равной 175 пассажирам
Лайнер МС-21 успешно прошел тестовые полеты и продемонстрировал возможность взлета при отказе двигателя.
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Компания «Яковлев», которая является структурным подразделением Объединённой авиастроительной корпорации госкорпорации Ростех, провела серию полётов новейшего пассажирского лайнера МС-21, в ходе которых были продемонстрированы основные эксплуатационные характеристики этой машины. В частности, лайнер МС-210-310 совершил полёт на дальность свыше 3800 километров, при этом его полезная нагрузка соответствовала 175 пассажирам. Об этом сообщает пресс-служба Ростеха.

 Среднемагистральный пассажирский самолёт МС-21-310. Фото: Ростех

Отмечено, что полёт выполнялся по типовому профилю, который максимально имитировал режим реальной эксплуатации. Со слов Виталия Нарышкина, главного конструктора машины, по результатам полёта была зафиксирована дальность свыше 3800 километров при полезной нагрузке эквивалентной 175 пассажирам. При этом был обеспечен нормированный резервный запас топлива.

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Как отметил директор по лётным испытаниям компании «Яковлев», заслуженный лётчик-испытатель РФ, Герой России Роман Таскаев, замечаний относительно матчасти выявлено не было. Сохранился заданный остаток топлива, который учитывает аэронавигационный запас и возможность ухода на запасной аэродром. Согласно информации Ростеха, в ходе проведённых тестовых полётов также была продемонстрирована возможность взлёта лайнера в случае отказа одного из двигателей. Длина разбега по взлётно-посадочной полосе и скороподъёмность машины полностью соответствовали расчётным показателям. 

Согласно нормам лётной годности, отказ одного из двигателей не должен приводить к критическим последствиям ни на одном из этапов полёта, включая взлёт. Этот параметр является наиболее важным для двухдвигательных самолётов, поскольку ограничивает максимальную взлётную массу. В ПАО «Яковлев» итогами проведённых полётов и готовы подтвердить результаты в ходе предстоящих сертификационных испытаний.

МС-21 – это отечественный узкофюзеляжный среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Машина спроектирована на основе передовых разработок. Самолёт ориентирован на наиболее востребованный сегмент пассажирских авиаперевозок. Лайнер должен составить конкуренцию зарубежным машинам аналогичного класса, таким как Boeing 737 и Airbus A320.

В зависимости от конфигурации лайнеры МС-21-310 способны перевозить от 160 до 211 пассажиров. Важным преимуществом нового отечественного самолёта является то, что он имеет самый широкий фюзеляж в своём классе (4,06 метра), что позволяет обеспечить пассажирам повышенный комфорт. Максимальная ширина пассажирского салона составляет 3,81 метра. Для сравнения, ширина фюзеляжа американского Boeing 737 составляет 3,75 метра.

#новости #авиация #самолеты #ростех #мс-21 #авиаперевозки #авиационная промышленность #пд-14 #авиапром #мс-21-310
Источник: rostec.ru
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