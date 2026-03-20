Заявлено, что система не может должным образом обнаруживать случаи ухудшения видимости камер транспортных средств и предупреждать водителей об этом

Органы по контролю за безопасностью автомобилей Соединённых Штатов активизировали расследование в отношении частично автоматизированной системы вождения компании Tesla, которая рекламируется как система "полностью автономное вождения". В качестве аргумента были названы новые аварии, указывающие на потенциальные недостатки в способности технологии справляться с управлением транспортным средством в условиях ограниченной видимости. Об этом сообщает Bloomberg.

В служебной записке Национального управления безопасности дорожного движения (NHTSA) говорится, что в ходе анализа инцидентов возникла обеспокоенность по поводу того, что система не может должным образом обнаруживать случаи ухудшения видимости камер транспортных средств и предупреждать водителей об этом. Агентство перевело свое расследование, начатое в 2024 году, на уровень, который оно называет инженерным анализом.

Такой шаг, который может послужить основанием для того, чтобы NHTSA в конечном итоге потребовала отзыва автомобилей. В новом меморандуме NHTSA, в котором раскрываются результаты расследования, заявлено о выявлении девяти аварий с участием автоматизированной системы. Когда в 2024 году было начато расследование, было зафиксировано четыре подобных случая. В рассмотренных агентством дорожных происшествиях "система FSD (Full Self-Driving) не обнаруживала типичные дорожные условия, ухудшающие видимость, и/или не выдавала предупреждений об ухудшении работы камеры до момента непосредственно перед аварией".

Национальное управление безопасности дорожного движения заявило, что Tesla сослалась на "ограничения в данных и маркировке" компании при попытке выявить дополнительные аналогичные инциденты. Как считает агентство, это могло привести к занижению данных о ДТП в определённые периоды времени.

Bloomberg отмечает, что расследование также поднимает вопросы об эффективности обновления, разработанного компанией Tesla для обнаружения и устранения условий ухудшения видимости, о которых Маск упомянул во время телефонной конференции по итогам квартала в прошлом году. В NHTSA заявили, что его отдел расследования дефектов не располагает информацией о том, когда и на каких транспортных средствах это обновление системы было установлено.

NHTSA сообщило, что согласно анализу девяти дорожных инцидентов, проведённому Tesla, в случае установки этого обновления оно бы повлияло на три ДТП из всех. Агентство также заявило, что данные Tesla выявили дополнительные аварии, в которых система "либо не обнаружила ухудшения состояния", либо не успела предупредить водителя вовремя для реакции. Bloomberg отмечает, что NHTSA также проводит ряд других расследований, связанных с безопасностью автомобилей Tesla, включая проверку ручек дверей и случаи когда машины проезжали на красный свет при использовании системы автономного вождения.