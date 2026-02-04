Европейские страны альянса хотят усилить наблюдение в Арктике.

Североатлантический альянс начал планирование миссии Arctic Sentry ("Арктический часовой"). Соответствующее заявление сделал представитель Верховного главнокомандования объединённых сил НАТО в Европе полковник Мартин О'Доннелл. Об этом сообщает Reuters.

Отмечено, что планирование миссии начато на фоне напряжённости между США и европейскими союзниками из-за Гренландии. Неоднократные заявления американского президента Дональда Трампа о желании установить контроль над Гренландией, а также обвинения европейских союзников в неспособности обеспечить безопасность этого арктического острова от России или Китая, спровоцировали спор между с Копенгагеном и обострили отношения с альянсом.

"Ведется планирование мероприятий НАТО по усиленному наблюдению под названием Arctic Sentry", – заявил полковник Мартин О'Доннелл.

При этом он отказался предоставить какие-либо подробности, поскольку планирование только началось.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте, встретившись с Дональдом Трампом на Всемирном экономическом форуме в Давосе, заявил, что они на правах союзников по альянсу обсудили совместную работу над обеспечением безопасности в арктическом регионе. И речь не только о Гренландии, но и о семи странах, имеющих выход в Арктику.

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что очень отрадно, что ведется военное планирование миссии НАТО.

"Крайне важно, чтобы мы работали вместе с нашими союзниками по НАТО для повышения безопасности в Арктике и Северной Атлантике", – написал он в социальной сети.

Как сообщает Reuters, в настоящее время Верховный главнокомандующий силами НАТО в Европе (генерал ВС США Алексус Гринкевич) имеет право планировать и осуществлять мероприятия "по усилению бдительности" без единогласного одобрения со стороны союзников.

Таким образом, с высокой степенью вероятности ведущая роль в будущей миссии Arctic Sentry будет принадлежать Штатам. А ещё можно сделать вывод о том, что как бы европейские страны НАТО не пытались противостоять желанию Трампа установить контроль над Гренландией, у них вряд ли что-то получится. Просто в администрации американского лидера этот вопрос отложили на потом. Есть дела поважнее.