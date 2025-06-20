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crazycat21
В Швеции построят первый с окончания Холодной войны завод по производству тротила
Предприятие должно выйти на полную мощность к концу 2027 года.

Базирующийся в Стокгольме оборонный стартап Swebal собирается построить первый в Швеции завод по производству тротила с 1990-х годов, то есть первый с момента окончания Холодной войны. Инвестиции в ускоренное строительство составили 3 миллиона евро. Об этом сообщает Defense Post.

Планируется, что завод в городе Нора сможет выйти на круглосуточный режим работы к концу 2027 году и будет производить 4000 тонн тротила ежегодно. Строительство нового предприятия связано с реализацией программы по увеличению годового производства тротила в странах Европы до 6000 тонн. Согласно оценкам Swebal, эта цифра значительно меньше производственной мощности предприятий России, которая составляет 50000 тонн тротила в год.

Закладка заряда тринитротолуола (TNT) во время учений. Lance Cpl. Quentarius Johnson/US Marine Corps

Инициативу стартапа поддерживают бывший командующий армией Швеции генерал-майор Карл Энгельбректсон, предприниматель в сфере электронной коммерции Пэр Свардсон и основатель и бывший генеральный директор частной инвестиционной компании EQT Томас фон Кох.

"Эти инвестиции помогут нам ускорить получение окончательных разрешений, что позволит нам как можно скорее вонзить лопату в землю", – заявил основатель Swebal Йоаким Шёблом.

Благодаря своевременному финансированию фирма Swebal в марте подала разрешения и сопутствующие документы в Шведский суд по охране окружающей среды для одобрения. Строительство завода планируется начать в конце 2025 года. Ожидается, что после ввода объекта в эксплуатацию рост местного производства составит 75%.

Тротил (тринитротолуол) является основным взрывчатым веществом для производства большинства боеприпасов, в том числе гранта, авиабомб и артиллерийских снарядов. Европейские поставки тротила осуществляются преимущественно за счёт одного производителя – польской компании Nitro-Chem, остальная часть идёт из Азии. Такая схема поставок приводит к частым задержкам в производстве, дефициту и другим проблемам в цепочке поставок, что приводит к дополнительным расходам и подвергает риску блок НАТО в условиях роста региональной напряжённости.

Планируется, что планируемый к открытию в Швеции завод наряду с запланированным производством в Финляндии и чешского-греческими предприятием по производству тротила поможет закрыть этот пробел и укрепить обороноспособность Европы.

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