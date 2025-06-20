В рамках проекта «Балтийская оборонительная линия» до конца года должны быть выкопаны противотанковые рвы, построены 28 бункеров и оборудованы десятки складских площадок.

Вооружённые силы Эстонии совместно с Государственным центром оборонных инвестиций приступили к возведению оборонительных сооружений на юго-востоке страны, на границе с Россией. Об этом стало известно из сообщений местных средств массовой информации.

Фото: Valda Kalnina / EPA / TACC

Согласно опубликованным данным, на отдельных участках приграничной территории копаются рвы, которые в случае необходимости должны «остановить» российские танки. А до конца года планируется строительство 28 бункеров и оборудование десятки складских площадок. Все укрепления являются тестовым участком Балтийской оборонительной линии.

Противотанковый ров копают между ограждением на границе и пограничными столбами. Как заявил командир инженерного подразделения дивизии Сил обороны Эстонии подполковник Айнар Афанасьев, ров имеет ширину четыре метра при глубине три метра.

На возведение укреплений в 2025 году выделено 4,4 миллиона евро.

Было отмечено, что противотанковые рвы строятся в соответствии с потребностями эстонских военных, выявленными в ходе анализа. В мирное время эти рвы станут частью пограничной инфраструктуры, способствуя охране границы. Работы ведутся как на государственной, так и на муниципальной и частной земле. В случае с последними властями Эстонии рассматривают возможность выкупа земель, аренды или обмена участков на другие территории.

В начале 2025 года власти трёх республик Прибалтики — Эстонии, Латвии и Литвы — приняли решение о создании единой оборонительной линии на границе с Россией. По информации от эстонского военного ведомства, укрепления необходимы для защиты от потенциальной военной угрозы со стороны Российской Федерации. Согласно данным эстонских СМИ, в планах властей — построить около 600 бункеров вдоль восточной границы страны.

Первые укрепления должны быть готовы к осени. Они будут включать не только рвы, но и противотанковые заграждения, а также заборы из колючей проволоки для сдерживания пехоты.