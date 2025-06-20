Причина в том, что F-22 предназначены для завоевания господства в воздухе, а истребители ВВС Ирана не оказали противодействия.

Истребитель F-22 Raptor. Фото: USAF / Senior Master Sgt. Amy Robinson

ВВС США перебросили на авиационную базу Лейкенхит в Великобритании малозаметные истребители пятого поколения F-22 Raptor. Самолёты из состава элитного 1-го истребительного авиакрыла перелетели через Атлантику 18 июня с объединённой авиационной базы Лэнгли, штат Вирджиния. Об этом сообщает Military Watch Magazine (MWM).

Ожидается, что эти самолёты будут развёрнуты на Ближнем Востоке, вероятно, на авиабазе Аль-Дафра в ОАЭ, либо на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Ранее F-22 уже там размещались. Переброска является частью более масштабной передислокации военных активов США, включающих истребители и дополнительные самолёты-заправщики, для поддержки операций в случае непредвиденных обстоятельств на фоне конфликта Израиля и США.

MWM отмечает, что пока остаётся неясным, направлено ли наращивание военной мощи на сдерживание Ирана и его стратегических партнёров, таких как Россия и Китай, от эскалации конфликта либо оно свидетельствует о подготовке США к непосредственному военному вмешательству.

F-22 Raptor – один из двух американских истребителей пятого поколения и эксплуатируется исключительно ВВС США в ограниченном количестве. Более новый F-35 Lightning II стоит на вооружении ВВС, ВМС и Корпуса морской пехоты, а также почти 20 иностранными армиями, включая ВВС Израиля. При этом израильские военно-воздушные силы, имеющие в составе своего авиапарка около 40 F-35, сыграли ведущую роль в атаках на Иран.

F-22 разрабатывался в 1980-х годах как специализированный самолёт завоевания превосходства в воздухе. В первую очередь он предназначался для противодействия современным советским истребителям, таким как Су-27. Последний считался лучшим истребителем периода Холодной войны.

MWM отмечает, что F-22 в настоящее время не обладают серьёзными возможностями для воздушного боя и могут нести бомбы гораздо меньшего калибра по сравнению с другими американскими самолётами. И это ограничивает ценность F-22 в операциях против наземных сил. Возможности самолёта для ведения воздушного боя считаются всё более «ограниченными». Постепенная модернизация F-35 дала ему основные преимущества, несмотря на меньший по размеру и менее манёвренный планер.

Несмотря на свою узкую специализацию, истребитель F-22 Raptor с момента принятия на вооружение в 2005 году ни разу не участвовал в воздушных боях. Поэтому вступление данного типа в боевые действия против Ирана может стать важной вехой в истории самолёта.

Тем не менее необходимость в F-22 в регионе остается под вопросом, поскольку иранские ВВС Ирана имеют в своём распоряжении в основном устаревшие истребители времен войны во Вьетнаме, такие как F-4, по сравнению с которыми все истребители в парках США и Израиля имеют значительные преимущества.

Согласно имеющейся информации, истребительный флот Ирана до сих пор не оказал серьёзного сопротивления израильским ВВС, поэтому его уничтожение не является приоритетной задачей. Основную проблему со стороны Ирана представляют средства ПВО, беспилотники и баллистические ракеты. Соответственно, истребители F-22 не являются оптимальным средством для противодействия этим угрозам. То есть они будут попросту бесполезны.