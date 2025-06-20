Согласно предварительным данным, вышел из строя бак для азота.

Огромный космический корабль Starship компании SpaceX взорвался, превратившись в огненный шар, во время испытаний в Техасе 18 июня. Инцидент стал последним в серии неудач марсианской программы, которую пытается реализовать миллиардер Илон Маск. Об этом сообщает Reuters.

Фото: Joe Skipper / Reuters

Взрыв произошёл около 23:00 по местному времени, когда корабль находился на испытательном стенде космической базы в Браунсвилле, штат Техас. Starship готовился к десятому испытательному полёту. Соответствующую информацию опубликовала компания SpaceX на своей странице в социальной сети.

В компании объяснили аварию «крупной аномалией» и заверили, что весь персонал находится в безопасности. Инженерные группы фирмы приступили к расследованию инцидента, а сама SpaceX координирует действия с местными, государственными и федеральными агентствами относительно воздействия на окружающую среду и безопасность.

«Предварительные данные свидетельствуют о том, что азотный COPV в грузовом отсеке вышел из строя ниже своего испытательного давления. Если дальнейшее расследование подтвердит, что это произошло, то это первый случай для этой конструкции», – написал Илон Маск в социальной сети, имея в виду хранилище азота, известное как Composite Overwrapped Pressure Vessel.

Reuters отмечает, что, судя по видео, зафиксировавшему момент аварии, как минимум последовало два взрыва подряд. После чего ночное небо осветило зарево, а обломки Starship разлетелись по округе.

Скриншот видео ресурса NSF (NASASpaceflight)

Ракета Starship имеет длину 122 метра и находится в основе программы Илона Маска по отправке людей на Марс. Однако в текущем году ракеты данного типа преследовала череда неудач.

В конце мая ракета Starship компании SpaceX вышла из-под контроля примерно на половине траектории своего полёта, так и не достигнув некоторых из важнейших целей испытаний. Космический корабль стартовал с пусковой площадки Starbase компании SpaceX в Техасе, пролетел дальше, чем аналогичные ракеты в ходе двух неудачных испытаний в начале года.

Двумя месяцами ранее космический корабль взорвался в космосе через несколько минут после старта из Техаса, что побудило Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) остановить воздушное движение в некоторых частях Флориды.

Видеоролики, опубликованные в социальных сетях, показывают, как огненные обломки проносятся по сумеречному небу в районе Южной Флориды и Багамских островов после того, как Starship развалился в космосе после начала неконтролируемого вращения с отключенными двигателями. Тогда Илон Маск назвал этот взрыв «незначительной неудачей».

Федеральное управление гражданской авиации США в июне закрыло расследование инцидента, заявив, что его причиной, вероятно, стал отказ в одном из двигателей ракеты. Компания SpaceX определила восемь «корректирующих действий» для предотвращения повторения аварии, а FAA подтвердила, что они были реализованы до конца мая.

В январе 2025 года ракета Starship развалилась в космосе спустя несколько после старта из Техаса. Обломки корабля разлетелись над островами Карибского бассейна и нанесли незначительные повреждения автомобилю на островах Теркс и Кайкос.