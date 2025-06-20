Телеканал ссылается на осведомлённые источники

Президент Дональд Трамп рассматривает возможность по присоединению США к усилиям Израиля в нанесении ударов по иранским ядерным объектам. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на многочисленные источники, знакомые с ситуацией.

Инфографика со спутниковым снимком Planet Labs PBC от 19 марта 2025 года, показывающая ядерный объект Фордо в Иране. Изображение: © 2025 PLANET LABS PBC / AFP / GETTY IMAGES

Как заявляют эти источники, среди которых высокопоставленный сотрудник американской разведки и представитель Пентагона, одной из возможных целей Вашингтона может стать завод в Фордо, подземное предприятие по обогащению урана, которое, как считается, играет важную роль в иранской ядерной программе.

Завод находится на глубине более 90 метров под горой и прикрыт серьёзной противовоздушной обороной. Предполагается, что именно он может являться тем местом, где гипотетически может состоятся "прорыв" в ядерной программе Ирана. Эксперты по контролю за ядерным оружием говорят, что именно в Фордо Тегеран намеревался обогащать и хранить уран для производства ядерного оружия.

CBS отмечает, что среди ближайших советников американского президента Трампа нет согласия относительно дальнейших действий. Предполагалось, что этот вопрос должен был обсуждаться в ходе встречи, проходившей в Белом доме во вторник, 17 июня. Среди участников встречи были вице-президент Джей Ди Вэнс, госсекретарь Марко Рубио, министр обороны Пит Хегсет, директор Национальной разведки Тулси Габбард, специальный посланник на Ближнем Востоке Стив Уиткофф и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

Вскоре после начала нанесения ударов по иранским объектам Израиль заявил, что Иран быстро продвигается к созданию ядерного оружия. Однако ранее американская разведка отмечала, что Тегеран работы над ним не ведёт.

Согласно данным МАГАТЭ, Иран в последние месяцы резко увеличил запасы обогащённого урана, близкого по характеристикам к оружейному. В свою очередь, Тегеран настаивает, что ядерная программа страны носит исключительно мирный характер.

Администрация Трампа публично заявляла, что Штаты не участвуют в ударах, наносимых Израилем. Однако США помогают перехватывать ракеты, выпущенные Ираном в ответ. Кроме того, сам Трамп не исключил возможного вмешательства Штатов в происходящий конфликт.

Как уже было отмечено, объект в Фордо находится на большой глубине и хорошо защищён. Как бы не хотел Израиль уничтожить завод, сделать ему это просто нечем. Зато такие боеприпасы имеются в распоряжении США.