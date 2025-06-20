Предлагается изъять средства РФ и направить их на высокорискованные инвестиции с большими процентами.

Европейский союз стремится извлечь миллиарды евро прибыли из "замороженных" активов России, находящихся на счетах финансовых учреждений стран Европы. Предлагается перевести российские деньги на более рискованные инвестиции. Считается, что такой план позволит помочь Украине, при этом избежав обвинений со стороны РФ в краже её денег. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырёх чиновников.

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Европейский союз стремится извлечь миллиарды евро прибыли из "замороженных" активов России, находящихся на счетах финансовых учреждений стран Европы. Предлагается перевести российские деньги на более рискованные инвестиции. Считается, что такой план позволит помочь Украине, при этом избежав обвинений со стороны РФ в краже её денег. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырёх чиновников.

Европейская комиссия рассматривает возможность перевода почти 200 миллиардов евро российских средств, хранящихся на счетах депозитария Euroclear в Бельгии, в более рискованный инвестиционный фонд, который будет выплачивать более высокие проценты.

Цель задумки Брюсселя состоит в том, чтобы генерировать большие объёмы прибыли, чтобы удержать на плаву пострадавшую от конфликта экономику Украины на фоне угроз президента США Трампа прекратить финансирование Киева.

Отмечено, что такой шаг ЕС не означает полную конфискацию активов России. Против этого по финансовым и юридическим причинам выступают такие страны, как Германия и Италия. Евросоюз надеется, что если он будет расходовать только проценты, не трогая базовый капитал, то ему удастся избежать обвинений в нарушении международного права.

В 2024 году страны "Большой семёрки" (G7) договорились о выделении Украине кредита в размере 45 миллиардов евро, полученных за счёт инвестирования "замороженных" средств РФ. Однако доля ЕС от этого кредита в размере 18 миллиардов евро будет погашена к концу года. В связи с этим возникает вопрос, как Украина будет удовлетворять свои финансовые потребности в 2026 году.

Министры финансов всех 27 стран ЕС будут обсуждать идею с инвестированием средств РФ в ходе неформального ужина в Люксембурге 19 июня.

"Важно, чтобы мы услышали от Комиссии о доступных вариантах, особенно в отношении потенциального использования замороженных российских активов и дальнейших шагов в отношении режима санкций", – говорится в пригласительном письме министрам от Польши, которая пока председательствует в ЕС.

В качестве потенциального решения европейские чиновники предлагают перевести российские активы Euroclear в Бельгии в "специализированную организацию" под эгидой ЕС. Фонд должен быть создан быстро, после чего средства могут быть направлены на высокорискованные инвестиции. Что это за инвестиции, никто не говорит. Однако согласно правилам депозитарий Euroclear должен инвестировать активы, многие из которых превратились в ликвидные денежные средства, в Центральный банк Бельгии. Но он предлагает самую низкую безрисковую ставку доходности.

Потенциальным преимущество фонда названо то, что такой шаг может стать для Европы защитой от риска того, что Венгрия наложит вето на продление санкций и фактически вернёт деньги России.

В настоящее время политики из ЕС ищут способы создания фонда прямым большинством голосов, чтобы оттеснить от этого вопроса Венгрию. Но критики такого механизма утверждают, что европейским налогоплательщикам в конечном итоге придётся выплачивать компенсацию за непродуктивные инвестиции.