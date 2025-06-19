Согласно правилам, 65% средств на оборону будет тратится внутри Евросоюза.

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Правительства стран Евросоюза пришли к соглашению о создании фонда в размере 1,5 миллиарда евро для поддержки европейской обороны. Об этом сообщает Reuters.

Соглашение было достигнуто, хотя некоторые страны жаловались, что принцип «покупай европейское», лежащий в основе программы, накладывает определённые ограничения. Правительства стран блока уже больше года ведут споры по поводу предложения Еврокомиссии о Европейской оборонно-промышленной программе, которая является частью более широкой кампании по перевооружению, вызванной «страхами» перед Россией. Основные дебаты касались права на участие. Франция настаивала на строгом правиле «покупай всё европейское», а другие страны, такие как Нидерланды, выступали за большую гибкость в вопросах приобретения вооружения у США, Великобритании и других государств.

Согласно достигнутому компромиссу, не менее 65% средств на закупку оружия и его компонентов должно тратиться внутри Евросоюза или в некоторых ассоциированных странах.

Согласно данным Reuters, ожидается, что послы всех 27 государств блока должны одобрить сделку в начале следующей недели, после чего она станет предметом обсуждений с Европарламентом, прежде чем вступит в силу.

Группа из 10 государств – Нидерланды, Эстония, Латвия, Литва, Чехия, Болгария, Румыния, Хорватия, Словакия и Финляндия, утверждала, что правила должны учитывать экстренную необходимость укрепления обороноспособности Европы. Согласно заявлению этих государств, оборона континента по-прежнему зависит от критически важных компонентов и технологий из третьих стран, в том числе от трансатлантических партнёров. Однако, несмотря на возражения, эти государства отметили, что не хотят препятствовать началу переговоров с Европарламентом.

Чиновники ЕС заявили, что фонд в размере 1,5 миллиарда евро является достаточно «скромным» для оборонного сектора, но в будущем проект может получить большее финансирование.