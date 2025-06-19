Издание ссылается на собственные источники. Также заявлено, что ситуация может измениться.

Авианосец USS Nimitz ВМС США. Фото: Getty Images

Власти США готовятся к возможному нанесению удара по объектам на территории Ирана в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на собственные источники, знакомые с ситуацией, сообщает Bloomberg.

Эти лица, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что «ситуация всё ещё развивается и может измениться». Некоторые из них отметили, что потенциальный удар может состояться в выходные дни. А один из источников сказал, что высшие руководители нескольких федеральных агентств США стали готовится к атаке.

Как напоминает агентство Bloomberg, президент Дональд Трамп в течение нескольких дней активно обсуждал возможность участия США в продолжающемся уже почти неделю конфликте между Израилем и Ираном.

В среду, 18 июня, американский лидер заявил журналистам в Белом доме, что у него есть идеи о том, как разрешить эту ситуацию. Однако Трамп заявил, что предпочитает принимать окончательные решения «за секунду до того, как они станут реальностью», учитывая нестабильную обстановку на Ближнем Востоке.

Ранее, отвечая на вопрос о возможном участии Соединённых Штатов в конфликте, Дональд Трамп заявил: «Я могу это сделать. Но могу и не сделать».

Представитель Белого дома заявил, что в настоящее время рассматриваются все варианты.

Bloomberg отмечает, что открытость президента и его рассуждения относительно непосредственного участия Штатов в конфликте являются полной противоположностью его публичным заявлениям, сделанным неделю назад. Тогда Трамп призывал к дипломатическим переговорам для достижения соглашения о ядерном «разоружении» Ирана.

Несколько дней затишья перед возможным ударом со стороны США позволяют иранским властям продемонстрировать Дональду Трампу свою готовность отказаться от некоторых возможностей по обогащению урана.

Ранее глава МИД Ирана Аббас Арагчи опубликовал в социальных сетях заявление, в котором его страна остается приверженной дипломатии и подчеркивает, что никогда не стремилась и не стремится к обладанию ядерным оружием.

По информации от Bloomberg, в последнее время риторика президента США Дональда Трампа изменилась. Его окружение убедило его в том, что Иран близок к созданию ядерного оружия.

Кроме того, ранее Трамп неоднократно призывал США не вмешиваться в военные конфликты за рубежом. В ходе своей предвыборной кампании он обещал предотвратить Третью мировую войну и сосредоточиться на внутренних проблемах Америки.

Трамп заявил, что 17 июня в ходе телефонного разговора с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху призвал последнего продолжать «наступательные операции». При этом он добавил, что не озвучивал израильскому премьеру какой-либо информации относительно возможного участия США в нанесении ударов по Ирану.