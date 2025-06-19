Аналитики пришли к выводу, что Иран может увеличить масштаб ударов с использованием более современных типов ракет.

Пусковая установка из состава системы ПРО "Хец". Фото: Sven Nackstrand / AFP/ Getty Images

Запасы противоракет Arrow (израильской название "Хец") Армии обороны Израиля постепенно подходят к концу. Об этом со ссылкой на СМИ США сообщает ресурс Military Watch Magazine (MWM).

Заявлено, что всего через пять дней после того, как Израиль начал наносить удары по Ирану, серьёзная нехватка средств противоракетной обороны позволит последнему поражать своими баллистическими ракетами объекты оппонента с растущим успехом. 17 июня некий источник, проинформированный американской и израильскими разведками, на который ссылается газета The Washington Post, отметил, что система ПРО Израиля "уже перегружена". Поэтому противоракетной обороне страны необходимо в будущем быть более в отношении приоритетности осуществляемых перехватов.

Аналитики пришли к выводу, что Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана имеет возможность значительно масштабировать ракетные удары по Израилю. Кроме того, иранская сторона может начать использовать более совершенные типы ракет, способные уклоняться от системы ПРО. 18 июня КСИР впервые нанёс удар новой баллистической ракетой Fattah-1 («Фаттах-1»), которую практически невозможно перехватить, поскольку она оснащена гиперзвуковым боевым блоком.

MWM сообщает, что израильские системы ПРО, как оказалось, с трудом противодействуют ударам с использованием даже основных типов баллистических ракет, даже таких, как применяет йеменское движение «Ансуруллах». Соответственно, возник серьёзный вопрос о возможностях систем перехватывать иранские ракеты «среднего и высокого класса».

Нехватка противоракет уже становилась серьёзной проблемой для Израиля к середине 2024 года из-за продолжавшихся ударов баллистическими ракетами со стороны йеменских хуситов, двух массированных ракетных ударов со стороны Ирана в апреле и сентябре и, в меньшей степени, ракетных ударов со стороны ливанской военизированной группировки «Хезболла». Действия противников существенно истощили запасы ракет-перехватчиков. А успешные действия «Хезболлы» по нейтрализации израильских средств ПРО только ухудшили ситуацию. В результате США стали играть большую роль в защите Израиля, развернув там свои системы THAAD и перебросив в регион эсминцы AEGIS.

Давление на противоракетную оборону Израиля было ослаблено в декабре 2024 после падения правительства Сирии под натиском группировок, поддерживаемых Турцией и Израилем. Смена власти в Сирии привела к тому, что поставки иранского оружия «Хезболле» практически прекратились. Фактически движение было выведено из борьбы, а Иран оказался «в изоляции». Однако, несмотря на это, огромные размеры и передовые возможности ракетного арсенала Ирана, накопленного за три десятилетия, позволяют Тегерану наносить болезненные удары по Израилю до тех пор, пока тот осуществляет бомбардировки иранских объектов.

Предполагается, что «ограниченность» израильской противоракетной обороны приведёт к переосмыслению военными многих стран мира роли ПРО в случае крупного затяжного конфликта.