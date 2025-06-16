Первый полёт дрона с системой ДРЛОиУ запланирован на 2026 год.

Американская фирма General Atomics и шведская оборонная компания Saab объединили свои усилия для разработки бортовой системы дальнего радиолокационного обнаружения и управления (AEW&C) для беспилотного летательного аппарата MQ-9B. Об этом сообщает Defense Post.

Концепция MQ-9B с бортовым решением раннего предупреждения и управления. Изображение: Saab

Консорциум будет реализовывать свои возможности на запатентованных датчиках AEW компании Saab, тем самым превращая беспилотную воздушную платформу в средство "постоянного" наблюдения для непрерывного мониторинга морской обстановки. Полученный продукт будет предлагаться для различных приложений, таких как дальнее обнаружение и оповещение, одновременное отслеживание целей, интеграция боевых систем и создание сетей спутниковой связи.

В General Atomics отметили, что новая система AEW&C будет совместима со всем модельным рядом дронов MQ-9B, включая SkyGuardian и SeaGuardian, Protector (версия для ВС Великобритании), а также с новейшей платформой MQ-9B STOL с коротким взлётом и посадкой. Последняя версия предназначена для базирования на авианосцах и УДК, сейчас она находится в разработке.

Первый полёт беспилотника MQ-9B, оснащённого системой дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) запланирован на 2026 год.

Как заявил президент General Atomics Aeronautical Systems Дэвид Александер, две компании делают возможным использование средств ДРЛО в областях, где их сегодня нет.

Беспилотник MQ-9B имеет длину 12 метров, размах крыла – 23 метра, полезная нагрузка аппарата составляет 2155 килограммов. Он оснащён турбовинтовым двигателем Honeywell и может летать со скоростью до 483 км/ч. Дальность полёта составляет до 11112 километров, рабочая высота – 13106 метров. Дрон может быть вооружён высокоточными боеприпасами, а также ударными ракетами.