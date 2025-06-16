Не все танки будут новыми. 110 машин будут взяты из наличия шведской армии и модернизированы до нового стандарта.

Основной боевой танк Strv 123A. Изображение: Министерство обороны Швеции

Шведская школа наземных боевых действий (MSS) сообщила 12 июня 2025 года, что Швеция проводит масштабную программу модернизации и закупок, которая приведет к поставке 154 танков Stridsvagn 123 шведской армии к 2031 году. Основные усилия направлены на ремонт и модернизацию 110 танков Stridsvagn 122 и покупку 44 новых танков Leopard 2A8. Модернизированные танки получат обозначение Stridsvagn 123A (Strv 123A), в то время как новые серийные машины будут обозначены как Stridsvagn 123B (Strv 123B). Об этом сообщает Army Recognition.

Обе версии танка будут поставляться немецко-французским оборонным консорциумом KNDS. Поставки Strv 123A запланированы на период с 2027 по 2030 годы, а поставки Strv 123B будут осуществляться с 2028 и 2031 годов. Десять из заказанных танков предназначены для замены боевых машин, ранее переданных Украине. Вся программа закупок направлена на увеличение численности шведской армии до четырёх механизированных бригад и также включает модернизацию боевых машин пехоты CV90.

Проект модернизации начался с контракта, подписанного 10 октября 2023 года между шведским управлением материально-технического обеспечения (FMV, Försvarets materielverk) и концерном KMW. Контракт стоимостью около 301 миллиона евро предусматривает модернизацию 44 танков Strv 122 в конфигурацию Strv 123A. Второй, более крупный контракт был подписан 9 января 2025 года. Он предусматривает модернизацию дополнительных 66 танков Strv 122 и покупку 44 новых танков Leopard 2A8. Общая стоимость контракта составила более 1,91 миллиарда евро. Эти новые танки, называемые Strv 123B, будут производиться для Швеции компанией KNDS. 110 танков Strv 122 (шведская версия Leopard 2A5) будут взяты из наличия вооружённых сил страны. После завершения программы численность танкового парка армии Швеции увеличится на 33 единицы.

Strv 123A имеет несколько изменений по сравнению с Strv 122. В то время как шасси, двигатель мощностью и трансмиссия остаются прежними, модернизация предусматривает замену старой пушки L44 на новую 120-мм пушку L55A1, способную стрелять программируемыми боеприпасами. Будут заменены почти все электронные системы, чтобы привести танк в соответствие со стандартными системами, используемыми в других современных вариантах Leopard 2. Системы ночного видения для командира и наводчика также подлежат замене, а рабочее место механика-водителя будет оборудовано камерой для ночного вождения.

Дополнительные изменения включают новые передние и задние тепловые датчики, модернизированные пулемёты и дымовые гранатомёты, а также установку новых узлов ходовой части для поддержки увеличенного веса машины. Эти обновления направлены на повышение совместимости шведских танков с аналогичными боевыми машинами других европейских армий НАТО, в частности, Германии и Норвегии.

Каждый танк Strv 123 будет сопровождаться полным пакетом поддержки. Это различные типы боеприпасов, несколько учебных симуляторов, программы обучения инструкторов и технического состава, техническая документация (руководства по эксплуатации, книги по ремонту и графики технического обслуживания), административные системы, а также оборудование для технического обслуживания и диагностики. Кроме того, FMV проведёт модернизацию соответствующей инфраструктуры – гаражей, мастерских, а также специализированных транспортных систем для поддержания эксплуатационной готовности танков.

44 новых танка Strv 123В будут построены на базе конструкции Leopard 2A8. Хотя внешние различия между Strv 122 и Strv 123B неспециалисту заметить очень трудно, последний является принципиально новым танком. Он имеет модернизированную броню, обновленную электронику, улучшенные защиту, подвижность и огневую мощь. Как и Strv 123A, он вооружён 120-мм пушкой L55A1 и двумя 7,62-мм пулеметами (один спаренный, другой зенитный). Экипаж танка состоит из четырех человек. Длина танка с орудием составляет 10,96 метра, ширина – 3,76 метра, а высота – 3,03 метра. Снаряженная масса машины составляет 66,5 тонн. Максимальная скорость при движении по дорогам с твёрдым покрытием – около 70 км/ч.