Блейз Метревели является кадровым офицером спецслужб Великобритании, в разведке с 1999 года.

Блэйз Метревели. Фото: MI6

В Великобритании на пост директора Секретной разведывательной службы, известной также как MI6, впервые в истории страны была назначена женщина. Столь высокую должность получила Блейз Метревели, которая является кадровым офицером разведки. Об этом сообщает Reuters.

47-летняя Метревели, которая в настоящее время является главой технического отдела MI6, работает в Секретной разведывательной службе с 1999 года. Большую часть своей карьеры она прошла на оперативных должностях на Ближнем Востоке и в Европе. Соответствующая информация опубликована в заявлении правительства Великобритании.

Действующий глава британской разведки Ричард Мур уйдёт в отставку этой осенью после пятилетнего пребывания в своей должности. Он отметил, что Блейз Метревели сможет обеспечить «превосходное руководство» службой, необходимое для защиты Великобритании.

Премьер-министр правительства страны Кир Стармер заявил, что назначение Метревели произошло в тот момент, когда Великобритания «сталкивается с угрозами беспрецедентного масштаба».

Считается, что самыми большими проблемами для нового директора британской разведки, вероятно, станут отношения с Россией, Китаем и Ираном.

Сама Блейз Метревели, которая теперь займёт одну из самых влиятельных должностей в западных разведках, заявила, что очень польщена назначением и гордится им.

«Я горжусь и польщена тем, что меня попросили возглавить мою службу», – сказала Метревели.

Секретная разведывательная служба Великобритании (MI6) была основана в 1909 году. За годы существования её всегда возглавляли мужчины. Блейз Метревели стала первой женщиной во главе британской разведки.

Как сообщает Reuters, MI6 станет третьей спецслужбой Великобритании, во главе которой была назначена женщина. У внутренней разведки MI5 было два руководителя-женщины, первой из которых стала Стелла Римингтон в 1992 году. Элиза Мэннингем-Буллер руководила службой в период с 2002 по 2007 годы. В 2023 году на пост директора разведывательно-коммуникационного агентства GCHQ (разведка и кибербезопасность) была назначена Энн Кист-Батлер.