По версии французского президента, Россия якобы не соблюдает устав ООН.

Президент Франции Эммануэль Макрон. Фото: SIPA / SCANPIX

Президент Франции Эммануэль Макрон по пути на саммит стран "Большой семёрки" (G7) посетил Гренландию, чтобы выразить поддержку острову на фоне заявлений Трампа о желании присоединить эту датскую автономию к Соединённым Штатам.

Во время посещения острова глава Пятой республики высказался и относительно нынешнего конфликта между Израилем и Ираном, точнее о возможной роли России и президента Владимира Путина в урегулировании. Ранее президент США Трамп в интервью телеканалу ABC заявил, что не против того, чтобы Россия выступила посредником в урегулировании израильско-иранского кризиса. Так и сказал, что "открыт для Путина" в данном вопросе. Однако президент Франции Макрон отверг такую идею.

«Я не верю, что Россия, которая сейчас вовлечена в конфликт высокой интенсивности и уже несколько лет принимает решение не соблюдать Устав ООН, может быть посредником», – приводит слова Макрона агентство Reuters.

Политик также добавил, что Франция не принимала участия ни в одной из атак Израиля на Иран.

Похоже, что французский президент что-то перепутал или пытается выдать желаемое за действительное. Осознанно или нет, на это может ответить только сам Макрон. Российская Федерация действует в полном соответствии с международным правом.

Что касается посреднической роли России в урегулировании между Израилем и Ираном, то она как раз-то и может быть посредником, поскольку находится в нормальных отношениях с обеими сторонами. Кроме того, у РФ есть вес на международной арене, в отличие от некоторых европейских стран.