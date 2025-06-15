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crazycat21
Великобритания возобновляет производство гаубиц M777 после запуска нового завода
Предприятие должно заработать к концу 2025 года.

Министр обороны Великобритании Джон Хили на церемонии открытия завода в Шеффилде. Фото: Министерство обороны Великобритании

12 июня 2025 года компания BAE Systems UK открыла в Великобритании передовой производственный объект, восстановив стратегический потенциал страны по производству стволов для гаубиц. Об этом сообщает Army Recognition.

Недавно построенный завод в Шеффилде имеет площадь 94000 квадратных футов (8732 квадратных метра). Стоимость его строительства составила 25 миллионов фунтов стерлингов. Новое предприятие знаменует собой поворотный момент в истории британской оборонной промышленности, поскольку оно позволит восстановить критически важный производственные навыки, утраченные внутри страны. Завод должен быть введен в эксплуатацию к концу 2025 года и первоначально будет сосредоточен на производстве лёгкой буксируемых гаубиц M777 с возможностью расширения номенклатуры выпускаемой продукции.

Для BAE Systems завод в Шеффилде укрепляет стратегическое лидерство в области наземных артиллерийских систем. Являясь единственной в Великобритании компанией по комплексному проектированию и производству артиллерийских систем, BAE Systems теперь занимает уникальное положение для удовлетворения меняющихся эксплуатационных требований. 

Новое предприятие позволяет компании разместить в одном месте научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), разработку прототипов, производство и поддержку. Завод оснащён модульными производственными линиями, которые предназначены не только для выпуска буксируемых 155-мм гаубиц M777, но и перспективных артиллерийских систем, разрабатываемых как для британской армии, так и для иностранных заказчиков.

Артиллерийская система M777, выпуск которой изначально будет осуществлять предприятие, является одной из самых используемых и проверенных в боях 155-мм буксируемых гаубиц в мире. Разработанная совместными усилиями Великобритании и США, M777 сочетает в себе мощь и дальность тяжелой гаубицы с мобильностью лёгкой платформы. Лёгкая титановая конструкция позволила снизить массу орудия до половины массы традиционных 155-мм гаубиц, что позволяет перебрасывать М777 вертолётами или самолётами военно-транспортной авиации . Такая особенность сделала M777 предпочтительным решением для сил быстрого реагирования и экспедиционных сил.

Универсальность и эффективность M777 были неоднократно продемонстрированы в ходе различных военных конфликтов. Дальность стрельбы орудия составляет до 40 километров при использовании высокоточных боеприпасов. М777 отличается исключительной точностью за счёт наличия передовых цифровых систем управления огнём. Высокие боевые характеристики и адаптивность способствовали тому, что в настоящее время по всему миру развёрнуто более 1000 таких систем. Наибольший интерес к орудию проявили страны НАТО и союзники в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее в 2025 году правительство Великобритании заключило с BAE Systems крупный контракт на поставку 150 артиллерийских стволов для Украины в сотрудничестве с Sheffield Forgemasters, продемонстрировав потенциал нового завода как центра для экспортно-ориентированного оборонного производства. BAE Systems также предоставляет услуги по передовому техническому обслуживанию 105-мм лёгких пушек, обеспечивая быструю "оборачиваемость" артиллерийских систем, находящихся на вооружении.

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#новости #военные новости #великобритания #артиллерия #оборонная промышленность #bae systems #m777
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