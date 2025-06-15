Твердотопливная ракета с дальностью 1200 километров способна преодолеть защиту комплексов THAAD и Patriot, а также других систем, стоящих на вооружении израильской армии.

Ракетный удар со стороны Ирана. Фото: Ракетный удар Ирана. Фото: © AP Photo/ Mahmoud Illean

Иран заявил, что применил новый тип баллистических ракет при последних ударах по объектам на территории Израиля. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на иранские СМИ.

По данным государственного информационного агентства FARS, Израиль подвергся удару управляемой баллистической ракетой "Хадж Кассем" в ходе серии ударов, нанесенных в ночь на воскресенье, 15 июня.

CNN отмечает, что ещё 4 мая министр обороны Ирана генерал Азиз Насирзаде заявил, что новая ракета сможет преодолевать такие средства противоракетной обороны, как американская высотная система THAAD, развёрнутая на территории Израиля, комплексы Patriot и другие системы, используемые израильской армией.

Согласно данным иранского информационного агентства Tasnim, Иран представил новую ракету в начале мая. Было заявлено, что она является твердотопливной, имеет дальность полёта в 1200 километров и оснащена манёвренной боевой частью, способной преодолевать системы ПРО.

"Новая баллистическая ракета также оснащена усовершенствованной навигационной системой, которая позволяет ей точно поражать цели и противостоять средствам радиоэлектронной борьбы", – сообщало агентство Tasnim в начале мая.

Ракета названа в честь генерала Кассема Сулеймани, бывшего командующего силами "Кудс", спецподразделения КСИР, который был ликвидирован спецслужбами США на территории Ирака в период первого президентского срока Дональда Трампа.