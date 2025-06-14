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crazycat21
Последняя версия комплекса ПВО M-SHORAD для армии США получит ракеты нового поколения
Перспективные изделия придут на смену ракетам FIM-92 Stinger.

Современная машина ПВО армии США M-SHORAD на базе Stryker A1. Фото: Министерство обороны США

Согласно информации, опубликованной Счетной палатой США в июне 2025 года, армия США продвигает свою программу Maneuver Short-Range Air Defense (M-SHORAD, Манёвренная ближняя противовоздушная оборона) Increment 3 для повышения своих возможностей ПВО. Инициатива американских военных направлена на замены ракеты FIM-92 Stinger класса "земля-воздух" на перехватчик ближнего радиуса действия следующего поколения (NGSRI). Перспективная ракета предназначена для обеспечения большей дальности, точности наведения и летальности против современных воздушных угроз, быстро летящие беспилотники, крылатые ракеты и низколетящие самолеты. Об этом сообщает Army Recognition.

В настоящее время на вооружении армии США стоит система M-SHORAD, созданная на базе бронетранспортёра Stryker A1 8x8. В комплект вооружения комплекса входят четыре зенитных ракеты FIM-92 Stinger, две пусковые установки ракет AGM-114L Longbow Hellfire, 30-мм автоматическая пушка XM914 и 7,62-мм пулемет M240. Система также оснащена многоцелевым радаром, электрооптическими и инфракрасными (EO/IR) датчиками для автономного обнаружения, сопровождения и поражения целей. Угол обнаружения и поражения целей составляет 360 градусов по горизонту.

Однако эксплуатационные отзывы и технические оценки заставили армию США пересмотреть использование ракет Hellfire на машине M-SHORAD. Установка пусковых установок противотанковых средств с левой стороны боевого модуля БТР Stryker привела к износу ракет из-за вибрации и эксплуатации в полевых условиях, что вызвало опасения по поводу безопасности. Именно по этой причине военные решили отказаться от ракет Hellfire в следующей конфигурации M-SHORAD. Вместо этого пусковые установки будут заменены дополнительными контейнерами с зенитными ракетами Stinger. Такая модификация упростит логистику и повысит выживаемость платформы в боевых условиях.

Замена Stinger на Next NGSRI (перехватчик ближнего действия) в M-SHORAD Increment 3 знаменует собой существенный скачок в развитии боевых возможностей. Несмотря на то, что ракета Stinger класса "земля-воздух" эффективно служила с начала 1980-х годов, её характеристик уже недостаточно из-за наличия только инфракрасного наведения. Максимальная дальность пуска около 4800 метров и потолок 3800 метров также не совсем соответствуют реалиям современного боя.  Трёхкилограммовая фугасная боеголовка Stinger эффективна против обычных самолётов, но ей не хватает мощности и точности, необходимых для поражения современных, маневрирующих и защищенных воздушных угроз.

Перспективная зенитная ракета (NGSRI) разрабатывается для преодоления этих ограничений с помощью передовых технологий. Ожидается, что они будут включать многорежимные головки самонаведения, объединяющие радиолокационное, инфракрасное и электрооптическое слежение, чтобы гарантировать высокую вероятность попадания в условиях, где распространены контрмеры и угрозы с низкой сигнатурой. Предполагается, что новая ракета будет иметь дальность поражения более 6-8 километров и превосходную маневренность, что позволит ей эффективнее перехватывать высокоскоростные, подвижные цели. Боеголовка, вероятно, будет более мощной. Не исключено, что в боевой части будет реализована технология направленного подрыва, либо она получит осколочные поражающие элементы.

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#новости #сша #техника #армия #оружие #военные новости #пво #stryker #m-shorad
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