Первая развёрнутая батарея входит в состав 1-й многопрофильной оперативной группы армии США, ориентированной на Индо-Тихоокеанский регион.

Пусковая установка системы Dark Eagle. Фото: Армия США

Согласно информации, опубликованной Счетной палатой США (GAO) в июне 2025 года, программа армии США по гиперзвуковому оружию большой дальности (5-го батальона 3-го полка полевой артиллерии), известная также как Dark Eagle, по-прежнему продвигается к расширению оперативного применения. Американские чиновники подтвердили, что развёртывание второй батареи новой ракетной системы запланировано на четвёртый квартал 2026 финансового года. Об этом сообщает Army Recognition.

Система LRHW (гиперзвуковое оружие большой дальности) Dark Eagle состоит из ракет с гиперзвуковыми планирующими "корпусами", смонтированных на мобильных грузовых транспортных платформах, и включает необходимые компоненты для осуществления командования, управления огнём и логистической поддержки. Заявленная максимальная дальность полёта ракеты составляет 2776 километров, а скорость – 6115 км/ч. Ракета Dark Eagle спроектирована таким образом, чтобы она могла подниматься к границе земной атмосферы, оставаясь вне досягаемости обычных средств противовоздушной и противоракетной обороны. Считается, что такие ракеты позволят наносить гарантированное поражение важным объектам противника.

Гиперзвуковая ракета способна лететь со скоростью, превышающей 5 Махов, это в пять раз выше скорости звука. В отличие от обычных баллистических ракет, чья траектория полёта представляет собой дугу, гиперзвуковые ракеты могут маневрировать непредсказуемо. В рамках этого класса гиперзвуковой планирующий корпус (HGB) представляет собой уникальное средство доставки полезной нагрузки. Планирующий корпус запускается при помощи ракетного ускорителя в верхние слои атмосферы, где он отделяется и скользит на гиперзвуковых скоростях по маловысотной, маневренной траектории к своей цели. Это позволяет ему уклоняться от радиолокационного слежения, пролетать ниже окон перехвата противоракетной обороны и наносить удары как с высокой скоростью, так и с высокой точностью.

Стандартная батарея LRHW армии США состоит из четырёх транспортерных пусковых установок, смонтированных на модифицированных прицепах M870A4. Каждая пусковая имеет две ракеты, итого восемь ракет на батарею. Кроме того, в составе подразделения имеется Центр операций батареи (командный пункт) с соответствующим транспортным средством.

Первая батарея, в составе 5-го батальона 3-го полка полевой артиллерии, также называемого батальоном дальнего огня, была размещена на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон. Это подразделение входит в состав 1-й многопрофильной оперативной группы (MDTF) армии США, ориентированной на Индо-Тихоокеанский регион.