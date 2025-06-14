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crazycat21
NextGen Defense: Израиль представил лазерное оружие Iron Beam 450 для борьбы с беспилотниками
Новая установка способна перехватывать воздушные цели на удалении до 10 километров.

Iron Beam 450. Фото: Rafael

Израильская оборонная компания Rafael Advanced Defense Systems представила новейшую версию высокоэнергетической лазерной системы Iron Beam 450 ("Железный луч"), которая теперь оснащена более крупным 450-мм направляющим устройством.  Об этом сообщает NextGen Defense.

Усовершенствованная апертура представляет собой шаг вперед по сравнению с предыдущей моделью 250 мм, поскольку позволяет системе отслеживать и поражать угрозы на больших дистанциях с большей точностью. Увеличенный диаметр системы линз также помогает лучу дольше оставаться сфокусированным, даже в условиях турбулентности, пыли и других атмосферных помех.

"Эти обновления позволяют осуществлять перехваты на больших расстояниях, сокращать циклы взаимодействия и даже повышать точность наведения, сохраняя при этом уникальные преимущества: нейтрализацию угроз со скоростью света, незначительную стоимость перехвата и широкомасштабную защиту от быстрых и сложных воздушных угроз", – отметили в компании Rafael.

Публичная демонстрация новой системы состоится на Парижском авиасалоне, который пройдёт с 16 по 21 июня.

Iron Beam – это оборонительная система с использованием высокоэнергетического лазера, предназначенная для перехвата воздушных угроз, таких как беспилотники, ракеты и снаряды минометов, с помощью сфокусированного светового луча. В комплексе применяется адаптивная оптика для поддержания точности лазера при "стрельбе" по целям размером с монету на расстоянии до 10 километров.

В отличие от традиционных средств противовоздушной обороны, оснащённых ракетами, Iron Beam не зависит от количества боеприпасов, а каждый "выстрел" практически ничего не стоит. Лазер уже применялся в реальных боевых условиях, когда он использовался для перехвата беспилотников, запускаемых ливанским движением "Хезболла".

Семейство лазерных установок Iron Beam. Фото: Rafael

NextGen Defense сообщает, что хотя и ожидается, что Iron Beam 450 станет главной новинкой Rafael на Парижском авиасалоне, компания также представит и другие свои разработки в данной области.

Rafael также выпускает Iron Beam M – мобильную версию, в которой сохранилась 250-миллиметровая направляющая, но размер был снижен ради скорости и гибкости. Система предназначена для оснащения передовых подразделений и защиты ключевых объектов, которые не нуждаются в более крупной установке.

А еще есть Lite Beam – система мощностью 10 киловатт, созданная для конвоев, небольших групп или временных баз, которым срочно требуется лазерная защита от воздушных угроз.

Оба варианта обладают одинаковыми основными характеристиками: быстрое срабатывание, низкая стоимость "выстрела" и отсутствие ограничений на частоту стрельбы.

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#новости #армия #оружие #израиль #военные новости #беспилотники #дроны #лазерное оружие #iron beam
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