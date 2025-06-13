Власти страны стали сомневаться относительно приобретения F-35 после прихода Трампа в Белый дом, однако американская корпорация очень не хочет терять потенциального клиента.

Истребитель F-35A. Фото: ВВС США

Компания Lockheed Martin подписала стратегическое соглашение с португальской промышленной группой с целью изучения возможностей местного участия в программе F-35, если власти Португалии отменят свое решение не закупать американский истребитель. Об этом сообщает Defense Post.

В соответствии с меморандумом о взаимопонимании, частная некоммерческая организация AED Cluster Portugal, представляющая более 140 предприятий аэрокосмического, космического и оборонного секторов, поможет выявить португальские компании, которые могут быть заинтересованы в участии в производстве, исследовании, обслуживании истребителей F-35, а также в обучении персонала. Соглашение позиционирует AED как ключевого посредника между корпорацией Lockheed Martin и потенциальными поставщиками из Португалии, тем самым закладывая основу для интеграции местных предприятий в потенциальную цепочку поставок.

Как заявили в посольстве США в Лиссабоне, сделка открывает «невероятные возможности для португальских компаний по участию в высокотехнологичных программах и укреплению национальной аэрокосмической и оборонной экосистемы».

Defense Post сообщает, что ещё в ноябре 2023 года Военно-воздушные силы Португалии официально рекомендовали закупить истребители F-35 в рамках программы модернизации своего авиапарка. Начальник штаба португальских ВВС Жуан Карташу Алвеш заявил, что американские самолеты являются «единственным приемлемым вариантом для замены стареющего парка самолетов F-16 страны». Однако уже в 2025 году, после того как президентом США стал Дональд Трамп, министр обороны страны Нуно Мело выразил сомнения в целесообразности покупки на фоне растущей обеспокоенности относительно надежности оборонных обязательств со стороны Вашингтона.

«Мы не можем игнорировать геополитическую обстановку в нашем выборе. Недавняя позиция США в контексте НАТО… должна заставить нас задуматься о лучших вариантах, поскольку предсказуемость наших союзников – это больший актив, который следует учитывать», – заявил министр.

Истребитель пятого поколения F-35 является одним из самых передовых и самых сложных боевых самолётов в мире. Поэтому он нуждается в постоянном обновлении программного обеспечения, диагностике, логистике запасных частей, которые по-прежнему находятся под контролем США. Такая зависимость может стать стратегической уязвимостью, если потенциальный конфликт или политические изменения в Вашингтоне ограничат доступ к программному обеспечению, запчастям или эксплуатационной поддержке.

Однако, несмотря на возникшую неопределённость, министерство обороны Португалии не исключило F-35 из своих планов и продолжает рассматривать его наряду с европейскими альтернативами.