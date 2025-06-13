Поставка комплексов NASAMS, IRIS-T SLM и VL MICA должна состоятся к 2026 году.

Министерство обороны Дании подтвердило выбор трех типов наземных систем ПВО малой дальности для срочного приобретения после совместного решения министра обороны Троэльса Лунда Поульсена и единогласного одобрения сторон парламентского соглашения об обороне.

Приобретение комплексов NASAMS от норвежской Kongsberg (на условиях аренды), IRIS-T SLM от немецкой Diehl Defence и VL MICA от французской MBDA, будет финансироваться через «Фонд ускорения» (Accelerationsfonden), созданный для оперативного укрепления обороны страны. На системы ПВО будет выделено 6 миллиардов датских крон, что эквивалентно 800 миллионам евро. Об этом сообщает Army Recognition.

ЗРК NASAMS. Фото: Kongsberg

Решение принято с целью обеспечения начальной оперативной эффективности противовоздушной обороны страны не позднее 2026 года. Закупки будут проводиться в ускоренном режиме в обход стандартной процедуры тендеров. Решение соответствует рекомендации начальника обороны и представлено как ответ на необходимость защиты гражданского населения, военных объектов и критической инфраструктуры от угроз с воздуха. Оно также способствует устранению существующего разрыва до тех пор, пока не будет определено и развернуто долгосрочное решение для постоянной системы ПВО.

Дания получила предложения от десяти производителей зенитно-ракетных комплексов из Германии, Норвегии, Франции, Италии, Турции и Израиля. Однако министерство обороны страны решило остановить свой выбор на трёх европейских системах на первоначальном этапе, сославшись на эксплуатационную ценность и возможность внести свой вклад в развитие оборонной промышленности Европы в одном и наиболее важных направлений.

Процедура закупки европейских комплексов является частью двухэтапной стратегии, принятой властями Дании в 2025 году. Первый этап предусматривает немедленную поставку средств ПВО к 2026 году. На втором, более долгосрочном этапе, ведётся поиск ЗРК дальнего радиуса действия. Ожидается, что решение по ним будет принято в конце года. В настоящее время Дания оценивает две системы большой дальности: американскую Patriot PAC-3 MSE и франко-итальянскую SAMP/T NG.

Army Recognition отмечает, что все три европейские системы, приобретаемые Данией в краткосрочной перспективе, могут представлять решение для создания эшелонированной ПВО. NASAMS обеспечит обнаружение целей на большом удалении и координацию командования на большой площади, IRIS-T SLM будет бороться с воздушными угрозами на средней дальности с помощью высокоточных перехватчиков, в то время как VL MICA будет осуществлять быстрое реагирование на угрозы ближнего и среднего радиуса действия.

По состоянию на середину 2025 года Дания не располагает никакими сухопутными зенитно-ракетными комплексами. Противовоздушная оборона страны опирается на фрегаты класса Iver Huitfeldt, вооруженные ракетами ESSM и SM-2, истребители F-16 и F-35 и сети радиолокационного наблюдения. Крыло противовоздушной обороны, созданное на авиабазе Скальструп в марте 2025 года, пока не приняло на вооружение никаких наземных ракетных систем.

Для борьбы с маловысотными воздушными угрозами Дания заключила контракт с немецким оборонным концерном Rheinmetall на поставку 16 систем ПВО Skyranger 30 сверхмалой дальности, установленных на бронетранспортёрах Piranha V. Они будут поставлены в период с 2026 по 2027 год и предназначены для перехвата беспилотников и вертолетов.