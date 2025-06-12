Заявлено, что бывший инженер, занимавшийся разработкой рук для человекоподобного робота, основал свою фирму, которая впоследствии "создала" аналогичные руки.

Компания Tesla подала в суд на бывшего инженера, который ранее принимал участие в крайне секретной программе компании Optimus. Бывшего сотрудника обвиняют в краже секретной информации о человекоподобном роботе и создании конкурирующего стартапа в Кремниевой долине.

Жалоба была подана в Федеральный суд Сан-Франциско 11 июня (дело номер 5:25-cv-04963). Об этом сообщает Bloomberg.

Робот Optimus. Фото: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

Чжунцзе "Джей" Ли работал в компании Tesla в период с августа 2022 года по сентябрь 2024 года. Как заявили юристы компании, Ли работал над "продвинутыми роботизированными датчиками рук", поэтому имел доступ к некоторым из самых конфиденциальных технических данных в программе Optimus.

В иске, также поданном против его компании Proception Inc., указано, что за несколько недель до своего увольнения из Tesla Ли загрузил файлы, касающиеся проекта, на два личных смартфона, а спустя некоторое время основал собственную фирму. В судебном обращении утверждается, что фирма Proception была зарегистрирована менее чем через неделю после ухода Ли из Tesla. А всего через пять месяцев компания Proception выпустила публичное заявление, что она "успешно построила" усовершенствованные гуманоидные роботизированные руки. И эти руки поразительно похожи на те конструкции, над которыми Ли трудился ещё будучи сотрудником Tesla.

Создание руки, которая была такой же ловкой, как человеческая, является одной из самых сложных задач в робототехнике. Компания Tesla планирует, что её человекоподобный робот Optimus сможет решать очень широкий круг задач: от сборки электромобилей до походов в магазин за продуктами и присмотром за детьми.

В январе текущего года Илон Маск заявил, что у робота Optimus самая сложная рука из когда-либо созданных. Тогда же миллиардер отметил, что согласно его долгосрочному прогнозу в будущем именно Optimus будет составлять подавляющую стоимость компании.

Юристы Tesla в иске заявили, что действия Ли "представляют собой не только незаконное присвоение торговой собственности, но и преднамеренную попытку использовать инвестиции, идеи и интеллектуальную собственность Tesla для собственной коммерческой выгоды".