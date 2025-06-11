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crazycat21
Saab впервые протестировал технологию искусственного интеллекта на истребителях JAS 39 Gripen
В шведском оборонном концерне уверены, что будущее в воздушном бою именно за ИИ.

Инструмент искусственного интеллекта Centaur компании Helsing продемонстрировал способность давать пилоту команду на запуск оружия с истребителя Saab Gripen E. Фото: Saab

В партнерстве со стартапом оборонной отрасли – фирмой Helsing из Германии, шведский оборонный концерн Saab успешно продемонстрировал способность инструмента на основе искусственного интеллекта давать пилоту истребителя JAS 39E Gripen команду на запуск ракет в "боевых" условиях. Об этом сообщает Breaking Defense.

Согласно заявлению компании Saab, в ходе трёх лётных испытаний проекта Beyond, проходивших с мая по июнь текущего года, истребитель передал управление системе искусственного интеллекта Centaur компании Helsing, что позволило самолёту автономно выполнять ряд маневров в условиях за пределами визуальной досягаемости (BVR). В оборонном концерне отметили, что в третьем полёте JAS 39E Gripen, оснащённый системой Centaur встретился "с реальным" JAS 39D в серии динамических сценариев за пределами визуальной досягаемости "с интеграцией данных в реальном времени и использованием датчиков для отслеживания цели". Испытательная группа оценила адаптируемость "агента" (искусственного интеллекта), изменяя переменные, такие как начальные расстояния, скорости или даже отключение данных C2 (вероятно, речь об отключении от сервера).

Как заявил Антуан Бордес, вице-президент по искусственному интеллекту компании Helsing, было подсчитано, что в ходе третьего полёта "агент" (ИИ) имел "налёт" около 50 лет. И представителям фирмы потребовалось всего несколько часов, чтобы "сделать это". В данном случае непонятно, о чём идёт речь, то ли о времени подсчёта, то ли о времени, необходимом, чтобы создать такой "налёт" искусственному интеллекту.

Со слов Бордеса, предполётные испытания были начаты ещё за полгода, они включали в себя моделирование и тестирование системы Centaur, первоначально с использованием данных моделирования истребителя Gripen. И тот факт, что фирма может изменять и обновлять модель ИИ, является большим успехом проекта Beyond.

Программа, разработанная для "исследования того, как надежный ИИ может быть использован против будущих угроз", полностью финансируется Шведским управлением оборонных материалов и также находится в фазе концепции шведской программы истребителя будущего.

По словам Питера Нильссона, руководителя передовых программ Saab Aeronautics, дальнейшее развитие проекта Beyond зависит от результатов обсуждений между Saab, Helsing и Шведским управлением по оборонным материалам.

Как заявил Маркус Вандт, директор по инновациям в Saab, теперь не факт, что обычный пилот сможет одержать победу над коллегой, поддержанным ИИ.

"Есть еще пилоты, у которых будет шанс, но это быстро изменится", – пояснил он.

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#новости #искусственный интеллект #авиация #истребители #швеция #jas 39 gripen #saab #helsing #армейские новости
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