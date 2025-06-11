Квалификационные посадки на борт USS Mount Whitney проводились в ходе военно-морских учений Baltops 2025 блока НАТО.

Министерство обороны США опубликовало информацию, согласно которой вертолёт Ми-17 из состава эскадрильи специальных операций Вооружённых сил Польши произвёл квалификационные посадки командного (штабного) корабля USS Mount Whitney ВМС США. Операция проводилась в ходе учений Baltops 2025 – главных ежегодных военно-морских манёвров НАТО в акватории Балтийского моря. Об этом сообщает Army Recognition.

Посадка польского Ми-17 из эскадрильи специального назначения на корабль USS Mount Whitney. Фото: Министерство обороны США

Издание отмечает, что это редкое и стратегически символичное событие ознаменовало успешную интеграцию вертолёта советской разработки в процедуры морской авиации США и подчеркнуло растущий уровень оперативной совместимости между союзниками по альянсу.

Квалификация посадки на палубу (DLQ) – это жизненно важный процесс сертификации, необходимый для экипажей вертолетов для безопасной работы с ограниченных и постоянно движущихся лётных палуб военных кораблей. Весь процесс включает в себя длительную подготовку экипажей для освоения сложных подходов к посадке, координацию с корабельными лётными экипажами, а также адаптацию к морским условиям – движению палубы из-за волнения моря и частой смене ветра.

Для таких вертолётов, как Ми-17, разработанных для эксплуатации с сухопутных аэродромов, проведение квалификационных посадок на палубу корабля ВМС США изначально представляет серьёзные техническую и процедурную проблемы. Army Recognition отмечает, что успешно сданная польским экипажем квалификация не только подчёркивает высокие профессиональные навыки лётчиков, но и подтверждает возможность адаптации летательных аппаратов «незападного» производства к военно-морским стандартам НАТО после тщательной подготовки.