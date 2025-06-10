Пункт управления смонтирован в обычном транспортном контейнере.

Баллистически защищенный контейнерный командный центр, предназначенный для быстрого развертывания. Фото: Cyviz

Норвежская технологическая компания Cyviz выпустила мобильный командный пункт с баллистической защитой, который можно быстро развернуть и ввести в эксплуатацию в любом месте. Об этом сообщает Defense Post.

Полностью функциональный модуль был создан с участием промышленных партнеров SPIE Nederland, Capgemini и Dujardin Remmers в сжатые сроки. Он был «разработан, представлен и испытан в ходе 24-часовых военных учений», которые проводило министерство обороны Нидерландов.

«Вот как выглядит будущее инфраструктуры, готовой к выполнению миссий. У вас нет времени строить диспетчерские с нуля во время чрезвычайной ситуации», – заявил региональный директор Cyviz Джон ван Лаерховен.

В то же время Стейн Энгелен, менеджер по работе с клиентами компании, подчеркнул ключевую стратегию, лежащую в основе разработки, а именно то, что для обеспечения готовности требуются «предварительно настроенные системы». В фирме Cyviz также отметили, что армии стран НАТО, а также европейские агентства гражданской обороны уже проявили заинтересованность в новом решении.

Мобильный командный пункт был построен внутри 14-тонного транспортируемого контейнера, устойчивого к пулемётному огню и совместимого со стандартными военными транспортными средствами. После развёртывания система позволяет операторам получить доступ как к секретным, так и несекретным сетям через многодоменный интерфейс. Рабочие места оборудованы широкоформатным дисплеям. Оборудование командного пункта позволяет интегрироваться с голландскими военными, полицейскими и пожарными системами. Кроме того, аппаратура позволяет проводить динамические симуляции поля боя при помощи спутниковых снимков и изображений Google Street View.

Дополнительными компонентами являются роботизированная собака производства Boston Dynamics для охраны периметра и система обнаружения дронов. Последняя монтируется на крыше контейнера.

В основе разработки лежит фирменная программная платформа Cyviz, обеспечивающая интуитивно понятное управление, динамическое переключение источников информации и ситуационную осведомленность в режиме реального времени.

Джон ван Лаерховен подчеркнул, что данный проект демонстрирует способность Норвегии вносить свой вклад в растущие потребности обороны и гражданской защиты в Европе.