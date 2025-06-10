Это коммерческий морской буксир ледового класса, ранее приобретённый у компании Offshore Service Vessels

Ледокол USCGC Storis (WAGB 21), ранее MV Aiviq. Фото: Береговая охрана США

Новейший ледокол Береговой охраны США, и первый приобретённый за последние 25 лет, отправился в своё первое плавание. Об этом сообщает Defense Post.

Судно USCGC Storis (WAGB-21), приобретённое в ноябре 2024 года [переоборудованное коммерческое судно], будет выполнять функции резервного ледокола для заполнения пробелов в возможностях службы до получения судов арктического класса следующего поколения, ожидаемого в 2030 году. Storis будет обозначать оперативное присутствие Береговой охраны в ключевых районах Арктики и Антарктики, выполняя те задачи, которые ранее отводились устаревшим ледоколам, введенным в эксплуатацию ещё в период с 1970-х по 1990-е годы.

Официальное принятие на вооружение ледокольного судна запланировано на август текущего года в порту приписки Джуно на Аляске, после чего оно временно перейдет в Сиэтл, пока в постоянном месте базирования не будут завершены работы по модернизации инфраструктуры.

Программа береговой охраны США по строительству ледоколов направлена на строительство более крупных и универсальных судов для обеспечения безопасности в арктических районах. Закладка первого из них состоялась в мае 2024 года на верфи в Паскагуле, штат Миссисипи.

Головное судно под названием USCGC Polar Sentinel (WMSP-21) будет иметь длину 140 метров и ширину 26 метров. На нём смогут разместиться 180 человек личного состава. Ледокол будет нести вертолёт. Автономность составит 90 суток. Оснащенный комбинированным дизель-электрическим двигателем мощностью 45000 лошадиных сил, он может идти со скоростью 3 узла через ледовый покров толщиной до двух метров. Вооружение ледокола будет представлено парой 30-мм автоматических пушек и несколькими пулемётами калибра 12,7 миллиметра.