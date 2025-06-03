В рамках программы будет обновлено 450 объектов - пусковых шахт и командных пунктов.

Межконтинентальная баллистическая ракета LGM-35 Sentinel. Изображение: Northrop Grumman

Отдел по связям с общественностью 5-го бомбардировочного крыла ВВС США 30 мая опубликовал информацию о том, что Военно-воздушные силы Америки официально начали подготовку к размещению перспективных межконтинентальных ядерных ракет LGM-35 Sentinel. Соответствующую информацию опубликовал профильный ресурс Army Recognition.

По данным издания, "активация" нового специализированного подразделения Sentinel Site Activation Task Force (SATAF) Detachment 12 на авиационной базе Майнот в Северной Дакоте является поворотным моментом является поворотным моментом в программе замены устаревших межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III, которые с 1970-х являлись наземной компонентой ядерной триады США. Данная инициатива является частью более широкого стратегического плана модернизации, направленного на укрепление сухопутной составляющей сил сдерживания Америки.

Программа по созданию межконтинентальных баллистических ракет (МБР) Sentinel, первоначально названная Ground Based Strategic Deterrent (GBSD), реализуется для создания оружия следующего поколения с передовыми технологиями безопасности, киберустойчивостью и модульной архитектурой. Каждая ракета Sentinel будет оснащена одной боеголовкой. Первоначальное развёртывание новых ракет запланировано на 2029 год. Пока новая боевая часть W87-1, разрабатываемая Национальным управлением ядерной безопасности (NNSA), не поступит в серийное производство, ракеты Sentinel будут оснащены устаревшими боеголовками W87-0.

В рамках реализации программы Sentinel планируется заменить 400 межконтинентальных ракет Minuteman III, находящихся на стартовых площадках Уоррен (Warren, штат Вайоминг), Мальстрем (Malmstrem, штат Монтана) и Майнот (Minot, Северная Дакота). В общей сложности программа Sentinel предусматривает модернизацию или реконструкцию более 600 объектов, среди которых 450 пусковых шахт для межконтинентальных баллистических ракет и подземных командных пунктов на площади около 103 600 квадратных километров. Работы ведутся под контролем Центра ядерного оружия ВВС (AFNWC).