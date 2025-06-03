Похоже, что программа F-47 является спасением для военного кластера Boeing

Художественное изображение истребителя F-47. Источник: Boeing

Генеральный директор аэрокосмической корпорации Boeing Келли Ортберга заявил, что фирма сделала рекордные инвестиции за всю свою историю в программу истребителя шестого поколения F-47. Заявление прозвучало на 41-й ежегодной конференции по стратегическим решениям Bernstein в конце мая. Об этом сообщает профильный ресурс Military Watch Magazine (MWM).

Ортберг отметил, что программа F-47 является важной победой для корпорации в целом и для производства в Сент-Луисе поскольку является "основой" для завода на десятилетия вперёд. Также был подчёркнут беспрецедентный масштаб инвестиций.

"Мы инвестировали в эту область больше, чем любые инвестиции, которые мы когда-либо делали в нашем оборонном бизнесе, и эти инвестиции окупились".

Что касается технической зрелости предложения фирмы, то глава Boeing сказал, что компания имеет "превосходный продукт", очень готовый с точки зрения дизайна. Также было подчёркнуто наличие у Boeing технологических возможностей для реализации программы истребителя F-47 шестого поколения.

Military Watch сообщает, что масштаб программы F-47 "частично" отражает тот факт, что это единственный боевой самолёт, который ВВС США намереваются закупить. Ранее служба заказала истребители пятого поколения F-22 и F-35, которые должны были дополнить друг друга. Но серьёзные проблемы c F-22 привели к досрочному прекращению производства и попытках ВВС США снять самолёт с вооружения на десятилетие раньше запланированного срока. Ранее американские Военно-воздушные силы заказывали связку истребителей F-16 и F-15 наряду с истребителями-бомбардировщиками F-111 и F-117. Издание считает, что ставка на один истребитель F-47 является беспрецедентной для ВВС США. Отмечено что ВМС США могут закупить производную от F-47, чтобы не разрабатывать отдельную версию в рамках программы F/A-XX. Тем самым программа F-47 будет масштабирована.

По данным Military Watch, пока остаётся неясным будут ли основные контракты в рамках проекта на F/A-XX присуждены Boeing или его – конкуренту корпорации Northrop Grumman. Фирма Lockheed Martin уже исключена выбыла из конкурса.