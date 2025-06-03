Прага заказала 62 таких установки, около 40% из них будет собрано на чешских предприятиях.

155-мм артиллерийская система Ceasar. Фото: Creative Commons

Европейский оборонный холдинг KNDS опубликовал заявление, в котором говорится о том, что производство колёсных самоходных гаубиц Ceasar с колёсной формулой 8×8 будет развёрнуто на территории Чехии в середине июня 2025 года. Об этом сообщает Defense Post.

Компания заявила, что поставки артиллерийских систем запланированы на 2026 год, а два первых прототипа уже готовы к испытаниям, которые начнутся уже летом. На чешских оборонных предприятиях будет собрано около 40% из 62 заказанных Прагой установок. Компании Excalibur Army, Retia и Tatra будут осуществлять производство коммуникационного оборудования, а также систем управления огнем, кабин и шасси гаубиц.

Фирма KNDS также создала тренажёр дополненной реальности, которой позволит чешским военнослужащим практиковаться без эксплуатации артиллерийских систем. Расчёты орудий и обслуживающий персонал уже прошли обучение во Франции.

KNDS продемонстрирует новую установку на Международной выставке технологий обороны и безопасности в городе Брно.

Артиллерийская система Ceasar на грузовом шасси с колёсной формулой 8×8 имеет калибр 155 миллиметров при длине ствола орудия в 52 калибра. Для стрельбы из гаубицы могут применяться снаряды увеличенной дальности. Дальность огня составляет более 40 километров. Скорость движения установки по бездорожью – 50 км/ч, по дорогам с твёрдым покрытием – в два раза больше. Аналогичные системы уже применялись в боевых условиях. Ранее Дания передала Украине 19 таких установок.