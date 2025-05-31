Всего было заказано 12 машин, из которых 4 самолёта в конфигурации для разведки.

Самолёты L-39 Skyfox венгерских ВВС. Фото: Министерство обороны Венгрии

Военно-воздушные силы Венгрии получили три первых учебно-тренировочных самолёта L-39 Skyfox производства чешской компании Aero Vodochody в рамках реализации контракта, заключенного в 2022 году. Об этом со ссылкой на министерство обороны Венгрии сообщает профильный ресурс Army Recognition.

L-39 Skyfox – это модернизированная версия проверенного легкого реактивного учебного самолета L-39NG. Разработанная в соответствии с эксплуатационными стандартами НАТО данная машина является многоцелевой платформой, предназначенной для обучения лётчиков и выполнения второстепенных задач. Самолёт имеет"стеклянную" кабину с цифровой авионикой и современными системами связи и навигации. Он оснащен экономичным и неприхотливым в обслуживании турбовентиляторным двигателем FJ44-4M производства американской компании Williams International. Планер летательного аппарата изготовлен с широким применением композитных материалов. Система безопасности самолёта состоит из катапультных кресел типа "ноль-ноль", предусматривающих аварийное покидание машины экипажем с земли и при нулевой скорости.

Army Recognition отмечает, что L-39 Skyfox предназначен не только для обучения лётчиков. Тактико-технические характеристики самолёта позволяют использовать его для непосредственной огневой поддержки войск, тактической разведки и мониторинга воздушного пространства. На пяти точках подвески может быть размещено различное оборудование и вооружение, включая пушечные контейнеры, неуправляемые ракеты, авиационные бомбы и средства электроооптической разведки. Разведывательный вариант L-39 Skyfox для ВВС Венгрии получил усовершенствованный комплект электроооптической и инфракрасной разведки (EO/IR), который обеспечивает высокоточное обнаружение целей наблюдение в реальном времени и тактическую осведомленность.

Невысокие эксплуатационные расходы и гибкость в применении делают L-39 Skyfox идеальным для стран, стремящихся к высоким стандартам обучения лётного состава без необходимости приобретения дорогостоящих дополнительных боевых самолётов.

По данным Army Recognition, подготовка отобранной группы лётчиков ВВС Венгрии была начата в 2025 году на объектах фирмы Aero Vodochody в Чехии. Отобранные пилоты прошли комплексный курс обучения, охватывающий теорию в классе, управление самолётом, ночные операции и тактическое маневрирование. По завершении обучения эти лётчики получили полную квалификацию для управления L-39 Skyfox. Местом базирования новых самолётов является авиабаза Кечкемет – главный тактический аэродром Венгрии.

Всего министерство обороны Венгрии приобрело 12 самолётов L-39 Skyfox – 8 в учебно-тренировочной конфигурации и 4 в разведывательной.