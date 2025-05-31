Западные эксперты вынуждены признать, что эта "сила" таковой не является из-за не самых лучших характеристик западной техники и невысокого уровня подготовки немецкой армии.

Фото: TASS/AP/Mindaugas Kulbis

22 мая 2025 года состоялось мероприятие, посвящённое развертыванию на территории Литвы 45-й бронетанковой бригады вооружённых сил Германии. Об этом напоминает профильный ресурс Military Match Magazine (MWM).

По версии издания, новое соединение "обеспечит элитный механизированный потенциал" блока НАТО на постсоветском пространстве. Бригада будет развёрнута всего в 150 километрах от столицы Белоруссии – города Минска, и менее чем в 800 километрах от Москвы. Возможности бригады имеют "значительные последствия" для баланса сил на территории Восточной Европы и могут рассматриваться как "угроза" для безопасности Белоруссии и России.

Предполагается, что концу 2026 года новая бригада бундесвера будет насчитывать 4800 военнослужащих. Костяк бригады составят 105 основных боевых танков Leopard 2A8 203-го танкового батальона, боевые машины пехоты Puma 122-го танково-гренадерского батальона и неизвестное количество 155-мм самоходных артиллерийских гаубиц PzH 2000 455-го танкового артиллерийского батальона (дивизиона). Всю эту технику будут поддерживать бронированные разведывательные машины Fennek, пехота на бронетранспортёрах Boxer и неизвестное количество средств ПВО.

Military Match Magazine сообщает, что 108 основных боевых танков Leopard 2A8 для 45-й бронетанковой бригады бундесвера были заказаны у производителя в июле 2024 года, а танки Leopard 2A6 являются временно мерой в промежуточный период. Опять какая-то несостыковка. Издание заявляет сначала заявляет об одном танковом батальоне в составе формируемой бригады. Но 108 танков – это два полноценных танковых батальона. Согласно штатам армий НАТО, в каждом батальоне насчитывается 52-54 боевых машины [прим.]. Танки Leopard 2A8 были закуплены по контракту, стоимость которого составила 2,93 миллиарда евро. Их поставка запланирована в период с 2027 по 2030 годы.

MWM отмечает что боеспособность танков линейки Leopard 2 вызывает серьёзные вопросы. Особенно это касается Leopard 2A4, на основе которого и построен 2A8. Ещё в 2016 году Leopard 2A4 турецкой армии показали себя не лучшим образом в противостоянии с легковооружёнными силами исламистов. Западные СМИ опубликовали информацию о том, что Leopard 2A4 продемонстрировали "многочисленные неисправности" и "не так хороши в плане брони", как заявлялось ранее.

К январю 2024 года большая часть танков Leopard 2A4, переданных Украине, оказалась "выведенной из строя". Более четверти из них были уничтожены в боях с ВС РФ, а остальные получили такие повреждения, что ВСУ не смогли их самостоятельно отремонтировать. В результате даже в США заявили о том, что эти танки не являются супероружием. Отмечено, что несколько Leopard 2A6 стали трофеями российской армии и впоследствии были переданы инженерам для изучения.

Хотя танки Leopard 2A8, которые в конечном итоге получит 45-я бронетанковая бригада бундесвера, дислоцированная в Литве, получат ряд улучшений по сравнению с базовым Leopard 2A6, а именно лучшую ситуационную осведомленность и системы активной защиты Trophy, вполне ожидаемо что эти улучшения не будут революционными, особенно в свете недавно продемонстрированных ограниченных характеристик комплекса активной защиты Trophy.

При этом Military Match признаёт, что если основной боевой танк Leopard 2A6 "разочаровал ожидания", то показатели самоходной гаубицы PzH 2000 в ходе конфликта высокой интенсивности оказались ещё хуже. Ещё летом 2022 года немецкие СМИ сообщили, что спустя месяц после передачи этих артиллерийских установок Украине эти орудия, рекламируемые как "самые эффективные" в мире, были изношены. Из-за поломок немецких гаубиц ВСУ стали полагаться на артиллерийские системы, "приобретённые" по другим каналам. Кроме того, несмотря на единый 155-миллеметровый калибр, немецкие гаубицы оказались плохо совместимыми со снарядами, произведёнными в других странах блока НАТО.

Издание Military Match вынуждено констатировать, что 45-я бронетанковая бригада бундесвера, разворачиваемая в Литве, представляет сильно ограниченную "угрозу" для Белоруссии и России, несмотря на непосредственную "близость" к их столицам. Недостатки немецкой боевой техники в сравнении с американскими и южнокорейскими системами армии Польши усугубляются низкими показателями боевой подготовки армии Германии.