Урсула фон дер Ляйен также считает, что Европа должна участвовать в формировании нового мирового порядка.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: TASS/EPA/RONALD WITTEK

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европе необходимо «утвердить свою независимость» за счёт увеличения расходов на оборону и принятия в свой состав Украины. Своё заявление глава ЕК сделала в ходе церемонии в немецком Ахене, на которой ей вручили премию Карла Великого за объединение Европы. Об этом сообщает Politico.

«Следующая великая эпоха, наш следующий великий объединяющий проект должны прийти из независимой Европы. Чтобы построить независимую Европу, мы должны сбросить наши оковы», – сказала она.

Признавая растущую обеспокоенность Европы своей чрезмерной зависимостью от США, фон дер Ляйен отметила, что стремление к независимости является следующим этапом в череде исторических европейских проектов.

Среди этих проектов она упомянула установление мира после Второй мировой войны, создание общего рынка и единой валюты, а также воссоединение Европы после распада Советского Союза в 1989 году.

Председатель Европейской комиссии обозначила четыре ключевые задачи, которые необходимо решить для обретения независимости.

Во-первых, это достижение мира через увеличение расходов на оборону.

Во-вторых, усиление инноваций и конкурентоспособности для стимулирования экономического роста.

В-третьих, расширение блока, которое она назвала «историческим воссоединением».

И наконец, обновление и укрепление демократии для защиты стран-членов союза от внутренних и внешних угроз.

Урсула фон дер Ляйен отметила, что то, что ЕС сейчас выделяет до 800 миллиардов евро на оборону, было «невозможно» ещё несколько лет назад. Такие астрономические расходы на военные нужды она аргументировала стремлением Евросоюза «защитить мир всеми силами». Глава ЕК уверена, что новый международный порядок будет сформирован до конца текущего десятилетия. И если Европа не хочет просто принять последствия этого, то она должна принять участие в формировании нового мирового порядка.

По мнению председателя ЕК, большая, единая Европа будет иметь серьёзный вес в мире, что поможет сократить зависимость от США. При этом фон дер Ляйен имела в виду присоединение Украины, Западных Балкан, Молдовы и Грузии.

«Я глубоко убеждена, что история зовет нас сейчас. Так же, как в 1989 году, когда ветры перемен пронеслись по Европе», – продолжила она.

Как сообщает Politico, Урсула фон дер Ляйен была удостоена премии Карла Великого «за заслуги в деле единства государств-членов, сдерживания пандемии, единства решимости Союза защищать себя от России и стимула к "Зеленому соглашению"». Список заслуг просто «впечатляет», особенно в сдерживании пандемии, когда супруг Урсулы фон дер Ляйен, владеющий фармацевтической компанией, неплохо заработал, используя административный ресурс жены.

Интересно, что задачи, которые поставила фон дер Ляйен для достижения независимости Евросоюза, невыполнимы по определению. Расходы на оборону увеличить можно, только где взять необходимые производственные мощности для производства вооружения? К тому же любое производство является весьма энергозатратным. А с топливом для выработки электроэнергии в Европе просто беда – оно очень дорогое. Соответственно, готовая продукция становится неконкурентоспособной из-за высокой стоимости.

Это к вопросу о независимости. Из-за действий своих политиков и евробюрократов из Брюсселя европейские страны уже обрели её. Правда, эта «независимость» от дешёвых энергоносителей из России привела к зависимости от дорогого американского СПГ.

Что касается принятия Украины в состав ЕС, так это вообще из области научной фантастики. Никто в блоке не собирается кормить страну-банкрот.