Стоимость контракта составляет 2,2 миллиарда евро. Должно быть поставлено четыре комплекса. Сроки поставки не раскрываются.

Согласно данным министерства обороны Украины, Киев и немецкая оборонная фирма Diehl Defence подписали стратегическое соглашение о производстве и поставки систем ПВО IRIS-T и ракет к ним общей стоимостью 2,2 миллиарда евро. С украинской стороны контракт был подписан министром обороны Умеровым в ходе недавнего визита Зеленского в Берлин. Об этом сообщает Army Recognition.

Пусковая установка из состава комплекса IRIS-T SL. Фото: Diehl Defence

Контракт предусматривает поставку четырёх полных систем IRIS-T SL, в составе которых пусковые установки, командные пункты и соответствующие ракеты. Примечательно, что конкретно не указано, какие комплексы были заказаны IRIS-T SLM среднего радиуса действия, или упрощённые IRIS-T SLS ближнего радиуса.

Army Recognition отмечает, что комплексы IRIS-T SL, особенно в варианте средней дальности, уже стали ключевым компонентом украинской ПВО с момента поставки первой такой системы в 2022 году. Разработанный для противодействия широкому спектру воздушных угроз, включая боевые самолёты, крылатые ракеты и беспилотники, комплекс продемонстрировал высокую эффективность. ВСУ сообщают, что эффективность IRIS-T SLM приближается к 99%. А в одном боевом эпизоде такой комплекс якобы нейтрализовал пятнадцать крылатых ракет. В такое верится с трудом, поскольку для перехвата одной цели обычно применяется две ракеты. А боекомплект развёрнутой батареи состоит из 24 ракет. К тому же весьма сомнительно, что ВС РФ применили сразу 15 крылатых ракет по одному объекту противника.

Система IRIS-T SLM поставляется в модульной конфигурации. Каждая комплекс (батарея) включает в себя три пусковых установки, смонтированных на шасси грузовиков MAN 8x8, многофункциональный радар HENSOLDT TRML-4D и командный пункт, оснащенный системой IBMS-FS от Airbus. Радар TRML-4D кругового обзора способен обнаруживать самолёты на дальности до 120 км, а сверхзвуковые ракеты на расстоянии до 60 км. Архитектура комплекса поддерживает интеграцию с дополнительными радиолокационными системами, такими как CEAFAR и Saab Giraffe, предлагая адаптивность на основе эксплуатационных требований заказчика и совместимость с существующими средствами.

Ракета IRIS-T SL основана на высокопроизводительной архитектуре, которая объединяет инерциальную навигацию, спутниковую коррекцию, наведение по каналу передачи данных и конечное инфракрасное самонаведение. Она оснащена радиолокационным взрывателем с неконтактным расположением, предназначенным для точного поражения высокоскоростных или малозаметных целей. Боеголовка использует осколочно-фугасный заряд, предназначенный для нейтрализации легкобронированных или маневрирующих воздушных угроз. Ракета может развивать скорость до 3 Махов, с максимальной дальностью полета 40 км и рабочим потолком 20 км.

Украина также развернула комплексы IRIS-T SLS малого радиуса действия, предназначенных для прикрытия чувствительных объектов – передовых командных пунктов и гражданской инфраструктуры. Система IRIS-T SLS использует менее дорогие ракеты и имеет меньшую дальность перехвата – 12 километров при потолке 8 километров. Тем не менее она совместима с существующими РЛС и командными пунктами.