Ринкевич заявил, что вместо нынешних 31 тысячи военнослужащих в различных структурах необходимо 38 тысяч солдат.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич и командующий вооруженными силами страны генерал Каспарс Пуданс посетили районы на реке Двина в центральной части страны, где идёт строительство крупнейшего в Прибалтике военного полигона (полигон «Селия») площадью более 25 тысяч гектаров, способного разместить подразделения союзников по НАТО. Первые учения на полигоне запланированы на 2026 год, однако не исключено, что они пройдут уже в этом году. После расширения инфраструктуры на полигоне смогут разместиться до 2000 военнослужащих альянса. Об этом сообщает профильный ресурс Defence24.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич (в центре) во время посещения военного полигона "Селия". Фото: Канцелярия президента Латвии / соцсети

Латвии нужно больше солдат, оружия и боеприпасов. Вместо нынешних 31 тысячи военнослужащих в различных структурах вооруженных сил, в перспективе нам необходимо увеличить их численность до более чем 38 тысяч, – сказал Ринкевич.

Таким образом власти Латвии хотят увеличить численность армии примерно на 25%.

В ходе своего визита на полигон Ринкевич заявил, что уже в этом году число профессиональных военных в армии Латвии увеличится примерно на 500 человек. В министерстве обороны страны также отмечают возможность увеличения числа профессиональных солдат. В 2024 году половина призывников, прошедших курс первоначальной подготовки, подала заявления на заключение профессиональных контрактов. Об этом в эфире телеканала LTV заявила министр обороны Лиене Гатере. Она отметила, что военное ведомство попросит у правительства Латвии выделить дополнительные средства для содержания большего числа военнослужащих.

Одним из предположений военного руководства является удвоение численности добровольческих формирований (Земессардзе, ополчение). Данная структура, которая является частью вооружённых сил Латвии и выполняет функции Национальной гвардии. В настоящее время Земессардзе насчитывает около 10 000 человек. Задача добровольческих формирований – поддержка сухопутных военных операций и действия в кризисных ситуациях.

В 2023 году власти Латвии частично восстановили военную службу по призыву, приостановленную в 2007 году. Набор осуществляется сначала из числа добровольцев, а затем, при недостаточном количестве желающих, по жребию, так что ежегодно на службу призываются около тысячи граждан.

Весной этого года власти Латвии объявили, что с 2026 года будут тратить на оборону 5% от ВВП страны. Уже в текущем республика выделит на военные нужды рекордную сумму за всю свою историю – 1,5 миллиарда евро, что соответствует 3,5% ВВП.