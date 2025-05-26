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crazycat21
Финляндия заявила, что Россия стала охранять суда своего «теневого флота» в Балтийском море
Финский министр обороны отметил, что такого никогда не было.

Иллюстративное фото. Источник: Минобороны РФ

Глава министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что активность России в акватории Балтийского моря заметно увеличилась, что усиливает "напряженность" в регионе. Об этом сообщает финская государственная телерадиовещательная компания Yle.

"Российское военное присутствие в регионе было заметно всегда, это не новость. Однако новой чертой является то, что Россия защищает танкеры своего теневого флота в узком проходе Финского залива. Наблюдается военное сопровождение, присутствие вооруженных сил. Это совершенно новая особенность", – сказал Хяккянен.

Согласно данным финской стороны, 23 мая два российских военных самолёта якобы нарушили воздушное пространство Финляндии в районе города Порвоо, расположенного в полусотне километров от Хельсинки. 

Кроме того, Yle со ссылкой на новостную службу MTV Uutiset отмечает, что военно-морские силы страны зафиксировали увеличение военного трафика в водах Финского залива. Дело в том, что в настоящее время в этой акватории проходят главные военно-морские учения Финляндии под названием Narrow Waters ("Узкие воды"), в которых также принимают участие корабли ВМС Германии, Швеции и Эстонии.

"Россия начала защищать свой морской транспорт, особенно свой теневой флот, и увеличила здесь свое военное присутствие. Мы считаем, что это не угрожает Финляндии. Мы держим свой участок, мы охраняем свою территорию", – заявил коммодор [промежуточное звание между капитаном 1-го ранга и контр-адмиралом в ВМС стран НАТО, прим.] финских ВМС Марко Лааксонен.

Действия России по охране своего "теневого флота" не направлены против других стран. Однако, как отметил Лааксонен, когда на море ведётся активная военная деятельность и ведётся охрана, всегда существует риске "недопонимания".

Yle сообщает, что Россия продолжает концентрировать войска вблизи восточной границы Финляндии. На это обратили внимание в Великобритании и США. Об этом также было доложено американскому президенту Дональду Трампу. Однако хозяин Белого дома не проявил обеспокоенности, а выразил уверенность в том, что Финляндия и Норвегия находятся в безопасности.

Как заявил Антти Хяккянен, в Финляндии хорошая ситуация с безопасностью, которую поддерживают тесные связи с союзниками по НАТО и администрацией Трампа. Министр сказал, что не видит непосредственной угрозы для страны. Однако он отметил укрепление военных возможностей России и назвал её "агрессивным и опасным" соседом для все Европы. Но несмотря на это, население страны может быть спокойным.

То что Россия стала осуществлять военное сопровождение танкеров со своей нефтью, не должно показаться чем-то удивительным. Страны ЕС неоднократно давали понять о том, что примут "меры" в отношении этих судов. Дальше всех пошли власти Эстонии, которые разрешили своим ВМС применять силу в отношении гражданских судов, если существует подозрение в том, что они "представляют угрозу" для подводной инфраструктуры. При этом эстонским военным разрешено применять силовые методы даже в международных водах.

Недавно ВМС Эстонии попытались задержать танкер, шедший в порт Приморск в Ленинградской области. Судно находилось в нейтральных водах. Попытка эстонских военных не увенчалась успехом. Экипаж танкера проявил мужество и не подчинился командам. Тем временем в небе появился российский истребитель Су-35, который и сорвал пиратскую операцию ВМС Эстонии.

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#россия #новости #политика #европа #финляндия #балтийское море #теневой флот #финский залив
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