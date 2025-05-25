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crazycat21
Глава Минфина Германии призвал США к «серьёзным переговорам» из-за решения Трампа о пошлинах для ЕС
При этом Ларс Клингбайль заявил о "решимости" немцев отстаивать собственные торговые интересы.

Министр финансов Германии Ларс Клингбайль. Фото: Hannibal Hanschke / EFE via EPA

Недавно президент США Дональд Трамп рекомендовал, а точнее фактически приказал, ввести 50% пошлины на товары, произведённые на территории Европейского союза. 

Своё решение американский лидер мотивировал тем, что ЕС был создан с единственной целью – извлекать выгоду из торговли с США. Блок оказался "сложным партнёром", поскольку его мощные торговые барьеры, налоги на добавленную стоимость, нелепые корпоративные штрафы, немонетарные торговые барьеры, манипуляции с валютой, несправедливые и необоснованные судебные иски против фирм из США и многое другое привели к торговому дефициту с США в размере свыше 250 миллиардов долларов ежегодно. По мнению Трампа, такая ситуация является "совершенно неприемлемой". 

Новые пошлины на европейские товары должны начать действовать уже с 1 июня 2025 года. При этом Дональд Трамп оставил лазейку для европейских фирм. В беседе с журналистами он заявил, что такое решение заставит компании из ЕС перенести производство на территорию Штатов. Тогда и пошлин не будет. Таким образом президент Штатов недвусмысленно дал понять, что рассматривает Евросоюз не как торгового партнёра, а как прямого конкурента.

Решение Трампа вызвало волнение в столицах Европы и в брюссельской штаб-квартире ЕС, поскольку Штаты с их "печатным станком" являются для европейских товаров основным рынком сбыта. А с введением новых пошлин продукция, произведённая в ЕС станет неконкурентоспособной. Теперь европейские политики думают, что делать в сложившейся ситуации.

В частности, министр финансов Германии Ларс Клингбайль призвал США к "серьёзным переговорам" по данному вопросу, поскольку новые пошлины навредят не только Европе, но и самим Штатам. Об этом сообщает Bild. 

"Сейчас нам не нужны новые провокации, а нужны серьёзные переговоры. Именно об этом я говорил с министром финансов США Скоттом Бессентом. Американские пошлины угрожают американской экономике не меньше, чем немецкой и европейской. Этот торговый конфликт вредит всем и должен быть быстро прекращён", – заявил министр.

В то же время глава минфина Германии заявил, что немцы как истинные европейцы "едины и полны решимости" отстаивать собственные интересы. По версии политика, это означает, что ФРГ будет избегать обострения с администрацией Трампа, но при этом не намерена "прогибаться".

Согласно данным Bild, такой стратегии придерживается и немецкий бизнес. В частности, президент Ассоциации немецкой автомобильной промышленности Хильдегард Мюллер заявила о необходимости и дальше избегать эскалации. Все силы должны быть брошены на поиск политического решения. Но в то же время Евросоюз должен быть готов защитить собственные интересы.

Ещё 23 мая Марош Шефчович, комиссар ЕС по торговле, переговорил по телефону со своим американским коллегой. В ходе переговоров он получил чёткий сигнал о том, что США хотят заключить сделку с Европой. Вопрос только в том, кто и на какие уступки должен пойти.

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