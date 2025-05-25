При этом он отметил, что именно Штаты якобы были первыми в разработке такого оружия, и обвинил Россию в промышленном шпионаже в этой области.

Президент США Дональд Трамп на церемонии в Вест-Пойнте. Скриншот видео

Немногие страны мира обладают технологиями в области разработки и производства гиперзвукового оружия. Абсолютным лидером в данном направлении является Россия, при этом эффективность отечественного вооружения такого типа была продемонстрирована как в ходе испытательных полигонных стрельб, так и в ходе реального боевого применения в конфликте высокой интенсивности с хорошо оснащённым противником, то есть в условиях интенсивного противодействия ПВО.

Достаточно показательно в этом плане применение гиперзвуковых аэробаллистических ракет "Кинжал". Одна из них уничтожила заглубленный склад боеприпасов. Другая просто "вынесла" позицию расхваленного ЗРК Patriot американского производства. И это не все эпизоды. Есть ещё гиперзвуковые противокорабельные ракеты "Циркон", которые также успешно могут поражать наземные цели. Про ракетный комплекс "Орешник" средней дальности с гиперзвуковыми блоками индивидуального наведения, вызвавший настоящую панику на Западе, и говорить не приходится. А ведь есть ещё гиперзвуковые планирующие блоки "Авангард" для межконтинентальных баллистических ракет.

Серьёзных успехов в разработке гиперзвукового оружия достиг Китай. Определённые успехи в данной области есть у КНДР и Ирана. Зато Соединённые Штаты в разработке гиперзвукового вооружения являются аутсайдером. Впрочем, это не мешает политическому руководству страны демонстрировать свои амбиции.

Президент США Дональд Трамп в ходе своего выступления перед выпускниками Военной академии Вест-Пойнт заявил, что первенство в разработке гиперзвукового оружия принадлежит как раз таки Штатам. Более того, с его слов, США начали массовое производство таких ракет.

"Мы их разработали. А теперь собираем в больших количествах", – сказал Трамп.

Но на этом американский лидер не остановился. Он заявил, что чертежи новых разработок были похищены в тот период, когда президентом страны был Барак Обама. По версии Трампа, к "краже" могут быть причастны российские силовые структуры.

"Вы знаете, наши украли. Мы их разработчики. А их украли при Обаме. Они украли их. Знаете, кто украл? Русские их украли. Что-то плохое произошло", – добавил он.

Фактически Трамп уже не первый раз обвинил Россию в промышленном шпионаже в области гиперзвука, и в очередной раз не предоставил никаких доказательств. Ещё осенью 2023 года он говорил, что Россия "украла" у Штатов секретные чертежи гиперзвуковой "супер-пупер" ракеты со скоростью 17 Махов. Тогда Трамп также обвинил в утечке данных администрацию Обамы. Но самое интересное то, что о разработке "супер-пупер" ракеты нынешний американский президент впервые заявил в 2020 году. А президент России Владимир Путин рассказал о гиперзвуковом комплексе "Кинжал" ещё в марте 2018 года. При этом необходимо понимать, что оружие такого типа разрабатывается не один год. Таким образом, глава США "немного лукавит".

Впрочем, неудивительно, что Трамп обвиняет администрацию Обаму. Последний является демократом. В Штатах идёт постоянная борьба между двумя партиями. Задача республиканцев – повесить все проблемы и неудачи страны на международной арене и внутренней политики на своих оппонентов.