Однако дипломат отметил, что реализация планов США может дестабилизировать основы стратегической безопасности.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото: ТАСС / МИД России

Недавно президент США Дональд Трамп анонсировал создание новой системы противоракетной обороны (ПРО) для Америки. Данная программа получила название Golden Dome ("Золотой купол"). За её основу взята израильская система Iron Dome, что в переводе означает "Железный купол". При этом последняя предназначена для нейтрализации угроз от ракет ближнего действия, а не для защиты от стратегического оружия.

Согласно заявлению Трампа, реализация новой программы, призванной защитить территорию США от новейших ракет потенциальных противников, обойдётся государственному бюджету страны и налогоплательщикам "всего" в 175 миллиардов долларов. Однако по мнению ряда экспертов, в том числе и американских, озвученная сумма затрат не соответствует реальности, то есть явно занижена. Кроме того, ранее Бюджетное управление Конгресса оценило стоимость космических перехватчиков для нейтрализации ограниченного числа межконтинентальных баллистических ракет в сумму от 161 до 542 миллиардов долларов за 20 лет.

Что касается России, то планы Штатов по развёртыванию нового противоракетного щита не вызывают в Москве паники, но они вызывают серьёзную обеспокоенность, поскольку появление у Вашингтона ракет-перехватчиков может дестабилизировать ситуацию. Появление таких средств является посягательством на концептуальные основы стратегической стабильности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, комментируя уровень угрозы планов США по оборонительной системе Golden Dome, передаёт ТАСС.

"Безусловно, к этому нужно отнестись очень серьезно, в том числе с учетом совершенно иных технологических и финансовых возможностей США по сравнению с эпохой Рейгана. Но, сказав это, хотел бы подчеркнуть, что никаких оснований для тревоги нет, есть основания для серьезной обеспокоенности, и задача обеспечения нашей безопасности в любых условиях становится еще более актуальной", – сказал дипломат.

Кроме того, Рябков напомнил слова президента Владимира Путина о том, что российские стратегические системы оснащены таким образом, что способны гарантировано прорывать любые системы противовоздушной обороны, в том числе эшелонированные.