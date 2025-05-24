При реализации программы F-35 военные не получили от Lockheed Martin технические данные, что ограничило возможности ВВС по содержанию, ремонту и модернизации самолётов данного типа.

Художественное изображение истребителя шестого поколения F-47. Изображение: ВВС США

Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II совершил свой первый полёт ещё в 2006 году. На вооружении ВВС США самолёт был принят летом 2016 года. В настоящее время эта разрекламированная и очень дорогая машина выпускается достаточно крупными сериями и даже активно продаётся странам-союзникам США. Однако, несмотря на достаточно долгий период производства и свою высокую стоимость, F-35 по-прежнему не избавлен от сотен недостатков, многие из которых достаточно серьёзные.

Недавно стало известно, что ВВС США дали официальный старт программе истребителя шестого поколения, получившего обозначение F-47. Разработчиком и производителем нового самолёта была выбрана корпорация Boeing.

Начальник штаба ВВС генерала Дэвида Оллвин заявил, что изменение стратегии закупок ВВС в пользу истребителя шестого поколения F-47 позволит службе лучше овладеть технологиями самолета, а также ускорить и упростить будущие модернизации. Об этом сообщает Defense News.

В ходе слушаний в сенатском комитете по вооружённым силам Оллвин подтвердил сенатору Роджеру Уикеру, республиканцу от Миссисипи, что ВВС применяют совершенно иной подход к приобретению истребителя F-47, ранее известного как Next Generation Air Dominance (NGAD) по сравнению с программой F-35 Joint Strike Fighter.

"Главное отличие в том, что теперь у нас больше контроля над проектом F-47 по мере его продвижения. Мы больше привлекли внутренние ресурсы. У нас больше прав собственности на техническую базу. Мы руководили правительственной эталонной архитектурой, поэтому мы владеем системами миссии. И поэтому другие могут прийти и поиграть, но мы владеем разработкой, модернизацией", – сказал Оллвин.

Правительственная эталонная архитектура (GRA) – это дорожная карта, предоставляемая правительством, которая определяет процессы проектирования, разработки, производства и поддержки программы.

Defense Post отмечает, высшие должностные лица Военно-воздушных сил, в частности бывший министр ВВС Фрэнк Кендалл, публично выражали сожаление по поводу того, как была структурирована сделка военных по F-35 с Lockheed Martin. Ещё в 2023 году Кендалл заявил, что Пентагон не получил права на данные по самообеспечению F-35 от фирмы Lockheed Martin в ходе подписания первоначальной сделки. Причиной стала политика того времени, которая называлась "полная производительность системы". Это означало, что оборонный подрядчик программы владеет ей в течение всего жизненного цикла системы вооружения.

Счётная палата США осенью 2023 года также подчеркнула последствия от того, что Пентагон не получил права на технические данные F-35, что ограничило возможности военных по самостоятельному содержанию и замедлило ремонт самолётов данного типа.

Кендалл в 2023 году назвал неполучение военными технических данных машины "недобросовестной практикой при приобретении" и отметил, что такой подход создает "вечную монополию" для подрядчика. Он пообещал, что ВВС не допустят такой "серьезной ошибки"в программе NGAD, поскольку военные получат доступ к необходимой им интеллектуальной собственности. Согласно его заявлению, самолёт NGAD будет спроектирован с использованием открытой архитектуры, которая позволит ВВС привлекать новых поставщиков по мере модернизации частей системы.

Заявление генерала Оллвина, похоже, подтверждает, что подход, озвученный ранее Кендаллом, был использован при завершении сделки фирмы Boeing и ВВС по созданию истребителя шестого поколения F-47. Начальник штаба ВВС США сказал, что военные смогут проводить быстрые обновления на основе программного обеспечения. И эти обновления не зависят от основного (первоначального) оборонного подрядчика.

"Обновления могут происходить со скоростью программного обеспечения, а не оборудования. Они могут происходить со скоростью, с которой наши инженеры понимают, как быстро продвигаться вперед, вместо того, чтобы иметь дело с подрядчиком и нести дополнительные расходы", – сказал Оллвин.

Генерал подчеркнул, что ВВС учли ошибки программы F-35 и не намерены допускать их при реализации программы истребителя F-47.