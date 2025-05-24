Модернизированный дрон сможет нести от 40 до 80 гидроакустических буёв. Сбор данных и их обработка осуществляются в режиме реального времени.

MQ-9B SeaGuardian. Фото: GA-ASI

MQ-9B SeaGuardian – это вариант разведывательно-ударного дрона MQ-9 Reaper производства компании General Atomics, предназначенный для удовлетворения потребностей ВМС США. Беспилотник MQ-9B SeaGuardian предназначен для ведения разведки и наблюдения в интересах американского флота. Он должен осуществлять длительное патрулирование в заданном районе и искать различные цели, в том числе и подводные лодки. Для этих целей на дрон в соответствии с требованиями заказчика может устанавливаться различное оборудование.

Стало известно, что дрон MQ-9B SeaGuardian получит расширенные возможности в борьбе с подводными лодками. Компании General Atomics Aeronautical Systems Inc. (GA-ASI) и Ultra Maritime объединили свои усилия с целью оснастить свой проверенный морской беспилотник гидроакустической технологией следующего поколения, стремясь произвести революцию в способах обнаружения и отслеживания подводных лодок. Фирмы интегрируют компактные гидроакустические буи и приемники в SeaGuardian, расширяя возможности автономного обнаружения подводных лодок. Об этом сообщает NextGen Defense.

В результате модернизации MQ-9B SeaGuardian получит возможности, которые ранее были доступны только более крупным аппаратам аналогичного плана. Гидроакустические буи будут обеспечивать возможность активного наблюдения, что позволит осуществлять широкомасштабный поиск подлодок, а приемники позволят дрону отслеживать больше гидроакустических буев даже в "спорных" или лишённых сигнала GPS условиях. Согласно данным компании Ultra Maritime, буи и приёмники стали вдвое меньше своих обычных размеров, что делает их подходящими при использовании с дронами.

Демонстрация новых возможностей MQ-9B SeaGuardian в режиме реального времени запланирована на конец 2025 года. Принцип работы новой системы представлен ниже.

Беспилотник применяет бортовую систему Sonobuoy Dispensing System (SDS) для развёртывания буев в интересующих районах. После сброса в воду буи фиксируют шумы двигателей, сигнатуры винтов или отраженные гидроакустические сигналы от подводных лодок. Собранные данные передаются обратно на борт дрона, где обрабатываются в режиме реального времени. Цикл автономный, что позволяет быстрее принимать решение о "нацеливании" и оптимизирует темп противолодочных операций.

Сброс гидроакустического буя с борта противлодочного самолёта P-8 Poseidon. Фото: Ultra Maritime

NextGen Defense отмечает, что хотя MQ-9B SeaGuardian уже является "рабочей лошадкой" ВМС США в области морского наблюдения, модернизация позволит ему выполнять те функции в борьбе с подводными лодками противника, которые обычно выполняют самолёты, такие как патрульный P-8 Poseidon.

MQ -9B SeaGuardian – это многоцелевой беспилотник дальнего действия, предназначенный для морской разведки, наблюдения и рекогносцировки. Он оснащён современным радаром, электрооптическими и инфракрасными датчиками, системами автоматической идентификации для отслеживания судов и обеспечения постоянного наблюдения в обширных районах океана. Максимальная продолжительность полёта аппарата составляет более 30 часов. Он полностью сертифицирован для использования в гражданском воздушном пространстве.

Каждый модернизированный дрон может нести под плоскостями крыла до четырех контейнеров SDS, в которых размещаются до 40 полноразмерных или 80 миниатюрных гидроакустических буев.