Уже сейчас имеется серьёзный пакет заказов на десятки миллиардов долларов.

Президент России Владимир Путин. Фото: © kremlin.ru

Президент Владимир Путин заявил, что России необходимо укреплять свои позиции на мировом рынке вооружений за счёт увеличения объёмов экспорта продукции. В своём выступлении по телевидению он также отметил, что предприятиям военно-промышленного комплекса страны необходима серьёзная государственная поддержка для укрепления потенциала. Об этом сообщает Reuters.

Как пишет агентство, с началом Специальной военной операции оборонная промышленность страны была переориентирована в основном на удовлетворение внутренних потребностей ВС РФ для поддержки боевых операций. Были приложены огромные усилия для производства новых ракет, беспилотников и боеприпасов, а также для модернизации систем вооружения из советских запасов.

Согласно данным Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) в 2022-2024 годах экспорт российского вооружения сократился до 7,8% от всего объёма мирового рынка, в то время как в предыдущие четыре года эта цифра составляла 21%. Причина сокращения кроется в западных санкциях и в возросшем внутреннем спросе.

В настоящее время крупнейшими покупателями российского оружия по-прежнему остаются Индия, Китай и Египет.

"Портфель заказов на российскую продукцию военного назначения сейчас серьезный. Это десятки миллиардов долларов. И необходимо активно наращивать объемы экспортных поставок", – заявил Путин.

Глава государства особо отметил вооружение, использующее искусственный интеллект (ИИ). Президент сказал, что за такими технологиями будущее мирового оружейного рынка. И там разворачивается и уже развернулась жёсткая конкуренция, к которой страна должна быть готова.

Reuters сообщает, что официальные лица стран Запада и Украины утверждают, что Россия добилась больших успехов, чем кто-либо ожидал, в производстве продукции военного назначения. Однако этому по-прежнему мешают "всё более жёсткие" санкции, касающиеся компонентов вооружений.